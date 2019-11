Märchenonkel und Alt-Star: Chris de Burgh im Kuppelsaal

Hannover

Chris de Burgh und seine Band haben sich etwas ganz Besonderes vorgenommen: Live wollen sie zwei seiner Top-Alben spielen, in Gänze und in der richtigen Reihenfolge: „Moonfleet & Other Stories“ aus dem Jahr 2010 und „Into The Light“ von 1986. Beides Bestseller, beides Publikumsfavoriten. Gut 2000 Fans des Iren sind in den Kuppelsaal gekommen, sie empfangen ihren Star von Beginn an begeistert.

Und sehen nicht nur Chris de Burgh im weißen Rüschenhemd und schwarzer Weste, sondern auch seine bewährten Wegbegleiter – Keyboarder Nigel Hopkins, Dave Levy am Bass, Gitarrist Neil Taylor, der auch schon für Robbie Williams spielte, und Schlagzeuger Phil Groyssboeck. Chris de Burgh steht auf der ovalen Bühne, halb Märchenonkel und ganz Alt-Star.

Ein kleiner Junge sucht die große Liebe

Nun ist der Sänger, Pianist und Gitarrist auch schon 71 Jahre alt. Dennoch ist er aufmerksam und mit viel Humor und Selbstironie unterwegs. Mit seiner sympathischen Art hat de Burgh sein Publikum schnell auf seiner Seite. „CdeB“, wie ihn seine Follower liebevoll nennen, hat 25 Studio-Tonträger veröffentlicht, darunter viele Superhits.

Auf einem Abenteuerroman von J. Meade Falkner von 1898 basiert „Moonfleet & Other Stories“. Geschichten von Schmugglern und dem Piraten Blackbeard, einem kleinen Jungen und der großen Liebe. Eine Stimme aus dem Off liest aus dem Buch, da kommt vieles zueinander – Filmmusik, Musical und Popkonzert in einem.

Bonbon-Farben und Disco-Beats

Im zweiten Teil und im dezenten 80er-Jahre-Look tanzt der 80er-Jahre-Star mit „Last Night“ an. Bonbon-Farben und Disco-Beats schicken sein mit ihm gealtertes Publikum auf eine Zeitreise, jetzt wird nicht nur mitgeklatscht, jetzt gibt es richtig Beifall.

Ein bisschen Kitsch schadet nicht, „For Rosanna“ hat er für seine älteste Tochter komponiert, der in Argentinien geborene Ire kann allein mit Gitarre und seinem charakteristischen Vibrato und Falsett überzeugen, da sitzt im Parkett niemand mehr, viele Fans zieht es an den Bühnenrand. Dann ist endlich auch Zeit für seine „Lady In Red“, seinem wohl größten Hit in 45 Jahren Karriere.

Ein stinkender Fisch für Boris Johnson

Politisch wird er ebenfalls – mit den Songs „The Leader“ und „Borderline“ geht es an die tiefen, harten Gefühle. Chris de Burgh wandert durch das Publikum, schüttelt Hände, verteilt Küsschen und Umarmungen und singt die Menschen an. Nur einen mag er nicht: Boris Johnson. Dem möchte er einen stinkenden Fisch zu Weihnachten schicken, „ Brexit? Nein, danke!“ ist seine Haltung.

Nach mehr als zwei Stunden Musik, dem Toto-Cover „ Africa“ und den Hits „Don’t pay the Ferryman“ und „High On Emotion“, entlässt der Barde ein hochzufriedenes Publikum in die Nacht.

Von Kai Schiering