Maceo Parker predigt im Pavillon den Funk

Hannover

„Wir spielen keinen Jazz! Nur ich am Alto-Sax und der Keyboarder, denn der ist aus New York City! Warum? Weil ich das so bestimme!“ Zwei Prozent Jazz and 98 Prozent funky Stuff – so lautet Maceo Parkers musikalische Devise. Und die kraftvolle Stimme des 76-Jährigen aus North Carolina duldet auch im Pavillon keinen Widerspruch.

Sein Blick geht starr über die Köpfe des Publikums hinweg, direkt in Richtung Funk-Nirwana, sein Einstecktuch ist der Ausweis für den Groove-Himmel. Manchmal hat er auch Flashbacks, erzählt er, dann kommen die Erinnerungen an „Mr. James Brown“ zurück. Und wie zur Bestätigung spielt seine Kapelle „Make It Funky“ von eben jenem Großmeister, der den Funk so maßgeblich gestaltet hat.

Groove mit „99 Luftballons“

Jetzt geht es hinüber zur Bridge, die Gitarre zippert transparent und klar, die Groove-Maschine tuckert beseelt durch die Takte. Der Posaunist bläst „99 Luftballons“, das ist sicher ein Running Gag auf Deutschlands Bühnen, aber auch eine kleine Anerkennung für den deutschen Pop.

Maceo Parkers Auftritt ist ein gelungener Funk-Gottesdienst für die Hannoveraner, mit einem aparten wie pumpenden Bio-Rhythmus, der die 500 Zuschauer im gut gefüllten großen Saal des Pavillons mitnimmt. Der ältere Herr im graublauen Sakko hat Puste, das Publikum aber auch. Die Fans fangen die Rhythmen auf und geben Verehrung zurück.

Parkers Gesang ist kurz vorm Rap, und seine Band ist so spielfreudig wie straff. Die Menge schwoft zu den flockigen Titeln. „Everybody move from side to side!“ ist dann auch eher eine Beschreibung als eine Aufforderung. Zwei Ladies dürfen auf die Bühne steigen, sie tanzen „on the ground“, also runter in die Hocke, und wollen gar nicht wieder zurück ins Publikum.

Eine Herzensangelegenheit

Es geht Maceo Parker um „L.O.V.E.“, wie er buchstabiert. Sein aktuelles Studioalbum heißt folglich „It’s alll about Love“. Das ist ihm wichtig. Und so pflegt Parker das schwarze US-Kulturerbe, das ist eine weitere Herzensangelegenheit für ihn: „Erinnert ihr euch an Marvin Gaye?“ - „Let’s Get It On“ überzeugt sodann mit feinen Gitarrenläufen und einem synkopischen Schlagzeugsolo, nur unterbrochen vom Jubel der Funk-Fans.

Die Hammond Orgel übernimmt, reibt und drängt, Parker greift zur Querflöte, jetzt wird es mal ruhig und sanft. Mit Sonnenbrille schwärmt er von dem Genie von „Mr. Ray Charles“, die Backgroundsängerin singt ein bewegendes „Stand by Me“ von Ben E. King und den Klassiker „Over the Rainbow“. Das war ein faszinierender Abend für alle Fans des Funk und Soul, viel Applaus gibt es für zwei Stunden Musik.

Von Kai Schiering