„Deichkind? Diese Band ist ein Monster“

Zwischen Disco und Diskurs: Am Freitag erscheint das neue Deichkind-Album „Wer sagt denn das?“ ( Sultan Günther Music/ Universal Music), eine tanzbare Bestandsaufnahme der Gegenwart. Ein Interview mit Porky (42), einem der Sprachrohre der Hamburger Elektropunks.

„Wo’s das Feuer?“, heißt es auf dem Album. Sind Ihre Touren etwa keine Exzesse mehr?

Wir sind natürlich nicht mehr so wie früher. Früher haben wir durchgefeiert, zehn Jahre lang war ich eigentlich durchgehend besoffen, aber das geht jetzt nicht mehr.

Sind die Shows zu sehr durchgeplant?

Es ist so arrangiert, dass man immer noch ein wenig Freiraum hat. Aber die sind schon ziemlich durchchoreografiert.

Ich sehe noch kein Hannover auf dem Tourplan. Muss man sich Sorgen machen?

Das wird mit Sicherheit im zweiten Tourblock kommen, oder? Erst kommen ein paar Festivals und dann die zweite Rutsche. Es ist ja grundsätzlich relaxter geworden, weil wir in so großen Hallen spielen.

„Keine Party“ mit Lars Eidinger

Wie aufwendig wird es denn?

Wir haben ja schon eine Menge Zeug angehäuft: ein riesiges Repertoire an Kulissen. Wir müssen nicht wieder bei Null anfangen. Aber nach dem ganzen Neon, den ganzen Müllsäcken und so, geht es jetzt wieder mehr in die Sterilität und ins Schwarzweiße. Ein bisschen lasse ich mich auch überraschen. Phono, unser Regisseur, hat den Begriff des „Tableau vivant“, des beweglichen Gemäldes, eingebracht.

Wer ist Deichkind 2019? Ferris ist ja seit vergangenem Jahr weg.

Henning, also Phono, ist unser Bühnenmensch, der auch unsere Firmen verwaltet. Auf der Bühne sind wir sieben Leute; das sind aber welche, die nur für die Shows dazukommen. Deichkind sind eigentlich Philipp ( Philipp Grütering alias Kryptik Joe), Phono und ich. Wir sind die Inhaber.

Und Lars Eidinger, der in Ihren letzten Videos auftaucht, ist noch kein Deichkind ehrenhalber?

Es wird langsam. Wir wollen uns natürlich auch ein bisschen in seinem Glanz sonnen und das auch ausnutzen, um uns immer mehr zu verstecken.

Wie kam es zu der Zusammenarbeit?

Lars ist seit vier, fünf Jahren für uns da. Er kommt wie wir aus dem Hamburger Kunst-Umkreis. Henning kannte ihn schon vorher. Und er war vorher schon tierischer Deichkind-Fan. Man musste ihn nicht groß überreden.

Hat er sich vom „Keine Party“-Dreh erholt?

Er hat jedenfalls miesesten Muskelkater gehabt, hat er erzählt.

Dada und Alltagsphrasen

Was bestimmt die Reihenfolge, in der Songs vorabveröffentlicht werden?

Da geht es nach dem gemeinsamen Nenner. Es ist viel Kopfsache, so etwas herzustellen, aber bei der Veröffentlichung gehen wir nach dem Bauchgefühl.

Los ging es mit „Richtig gutes Zeug“, eines dieser Deichkind-Lieder, die dem Volk aufs Maul schauen, aber in ihrer Reihung doch wieder Konsumkritik ausdrücken ...

... und Dada. das ist ja ein bisschen unsere Spezialität: Alltagsphrasen und so zu behaupten, dass es frisch daherkommt.

Dann kam „Wer sagt denn das?“, wo es um Fake News geht, letztlich um Gesellschaftspolitisches ...

Für mich ist das der wichtigste Song auf der ganzen Platte. Humor ist zwar unser Transportmittel, aber das heißt nicht, dass wir das gesellschaftliche Ohnmachtsgefühl nicht auch haben und dass uns das Sorge bereitet. Der Rechtsruck macht mir Sorge. Und dass die Leute sich nicht mehr unterhalten – ich meine, wir kommen aus der Unterhaltung; da steckt das Wort doch schon drin. Was ist die Spitze des Algorithmus? Was wird schon unseren Kindern durch ihre Handys in den Kopf geblasen. Die Frage „Wer sagt denn das?“ ist für uns der Ausgangspunkt für die Frage, wer diese Parameter bestimmt? Nämlich vorwiegend reiche weiße Männer aus westlichen Gesellschaften.

„Eine Pause im Gedankenlärm“

Mit welchen Folgen?

Da sind Vielfalt und kulturelle Gleichberechtigung in Gefahr: vorgekauter Kram, der nachgeblökt wird. Im schlechtesten Fall wählen die Leute AfD und treten nach unten. Das tun sie wegen ihrer Ängste, auch wegen durchaus berechtigter Ängste. Nur treten sie leider in die falsche Richtung. Ich sehe – auch in der Kultur – eine große Resignation, die gefährlich ist. Für mich verwandelt sich die Frage „Wer sagt denn das?“ in Gift, wenn man sie benutzt, um jemanden in Frage zu stellen. Aber wenn man sie sich selber stellt, entsteht eine Pause im Gedankenlärm.

Sie haben mal gesagt, Sie seien Anarchist. Steht das noch?

Ja, aber Anarchie geht natürlich auch nur, wenn sie gewaltfrei ist. Das Wort ist leider völlig falsch besetzt. Aber ja, ich habe immer noch Probleme klarzukommen mit meinem Status: Ich verdiene sehr gutes Geld, ich muss mich wegen meiner Kinder in Schulen mit Leuten auseinandersetzen, die ich früher nicht mal angepinkelt hätte, wenn sie in Flammen gestanden hätten. Und man muss sich einfach arrangieren.

Was hilft?

Anhalten, nachdenken und „Stopp!“ sagen. Aber solche Songs sind bei Deichkind immer auch ein trojanisches Pferd. Wir nehmen auch Leute mit, die einfach nur abraven wollen. Vielleicht nehmen sie ja trotzdem etwas mit.

Kurz vor dem Breakdown

Da kommen wir zur dritten Auskopplung „Keine Party“, der natürlich doch ein Partysong ist. Spiegelt der auch wieder, dass Sie ein wenig arrivierter sind, aber dennoch dem Feiern gegenüber nicht abgeneigt?

Party ist vor allem unser Beruf. Dieser Song war ein musikalisches Harakiri. Wir hatten ihn eigentlich schon fertig, aber es war nicht schrecklich genug. Wir haben so lange geschraubt, bis der Song so schlimm war, dass man ihn nochmal hören will.

„Keine Party“ nimmt selbstreferenziell ältere Deichkind-Songs auf. Ist das eine Methode mit diesem Monstrum, das Deichkind inzwischen geworden ist, umzugehen?

Auf jeden Fall ist diese Band ein Monster, das einen auch auffressen kann. Da sind auch innerhalb der Crew immer wieder Leute an ihre Grenzen gekommen, weil sie sich zu sehr damit identifiziert waren. Ein paar Jahre war ich auch kurz vor dem Breakdown, bin aber noch glimpflich davongekommen. Wo ich gedacht habe: „Juhu, ich bin Rockstar“. War ich aber gar nicht.

Das Glück, sich selbst zu begegnen

Wann ist es so weit, dass ein neues Deichkind-Album entstehen muss?

Wenn ich ganz ehrlich bin, wissen wir alle nicht so richtig, was wir sonst machen sollen. Keiner von uns hat irgendetwas gelernt – mittlerweile haben wir 65 Angestellte auf Tour. Es ist eine Mischung aus Künstlersein und Bock-Haben und auch der Angst, vergessen zu werden, und kreatives Potenzial, das rausmuss. Musik haben wir unglaublich viel, und Inhalte kommen automatisch. Es musste auch nach vier Jahren mal wieder etwas Neues her.

Das klingt auf jeden Fall danach, als sei „Wo’s das Feuer?“ eine rhetorische Frage, oder?

Ach, das Feuer ... Ich habe auch meine schwarzen Löcher, mit denen ich zu kämpfen habe; das ist so bei Künstlern. Manchmal ist mein Feuer auch weg. Aber ich habe meine Methode gelernt: mich in diese schwarzen Löcher fallenlassen und mir selbst begegnen. Es ist immer ein schönes Erlebnis, sich selbst zu begegnen, auch wenn es einem manchmal bedrohlich vorkommt.

