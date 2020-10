Lumix-Festival stellt in Berlin aus

Hannover

Ungewohnter Anblick in Berlin: Ein junger Mann, der hannoversche Fotostudent Tonias Eineder, radelt am Brandenburger Tor und anderen Sehenswürdigkeiten der Hauptstadt vorbei. Er macht Reklame für das Lumix-Festival. Denn das Festival für jungen Bildjournalismus, das sonst alle zwei Jahre an der Expo-Plaza stattfinden, geht 2020 gewissermaßen fremd: Eine Auswahl der Fotoreportagen ist in der Niedersächsischen Landesvertretung zu sehen.

Die hannoversche Ausgabe im Mai musste wegen der Pandemie ins Netz verlegt werden. Nun ist zumindest ein kleiner Teil ganz analog in Berlin zu sehen – auch wenn die Eröffnung am Dienstagabend wegen der Einstufung großer Teile der Hauptstadt als Corona-Risikogebiet anders ausfiel als geplant. Statt eines großen Empfangs fand eine kurzfristig organisierte Streaming-Veranstaltung mit den anwesenden Fotografen und der Lumix-Leitung statt.

Acht Bildreportagen zur Klimafrage

Die acht ausgewählten Arbeiten befassen sich auf unterschiedliche Weise mit dem Themenkomplex Klima, Umwelt und Nachhaltigkeit. So begleitete der Fotograf Jan Richard Heinicke das deutsche Forschungsschiff Maria S. Merian bei einer dreiwöchigen Expedition entlang der Ostküste Grönlands, die den Meeresspiegelanstieg untersuchte. Das Ergebnisse sind teils atemberaubende Aufnahmen einer verletzlichen Natur, teils Alltagsbilder vom Schiff.

Schmelze: Jan Richard Heinicke begleitete ein Forschungsschiff entlang der Ostküste Grönlands. Quelle: Jan Richard Heinicke

Brandrodungen im Amazonasgebiet, der Kampf eines ecuadorianischen Urvolks gegen die Erdölindustrie und die internationale Lichtverschmutzung sind weitere Themen.

Elend: Gabriele Cecconi fotografierte im größten Flüchtlingslager der Welt in Bangladesch. Quelle: Gabriele Cecconi

Erstmals ein „Artist in Residence “

Gleich zwei brisante Inhalte besetzt Gabrile Cecconi: Er war unterwegs im größten Flüchtlingslager der Welt, Kutupalong in Bangladesch. Eine Million Menschen sind dort eingepfercht, mit fatalen Folgen für sie und die Umwelt. Der Italiener, Jahrgang 1985, wurde für diese Reportage, „The Wretched and the Earth“, mit dem erstmals beim Lumix vergebenen Preis als „Artist in Residence“ ausgezeichnet: Er kann nun eine Zeitlang im Haus der Niedersachsen in Berlin wohnen und arbeiten.

Ausgezeichnet: Gabriele Cecconi und Stefanie Sembill, Kuratorin der Landesvertretung Niedersachsen Quelle: Daniel Rodríguez

In der Hauptstadt wird derzeit der Monat der Fotografie gefeiert, mit 114 Präsentationen in 100 Einrichtungen. Das Miniatur-Lumix-Festival, das – nach Anmeldung – bis 16. Oktober besucht werden kann, strahlt dort besonders hell.

Von Stefan Gohlisch