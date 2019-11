Lumix-Festival soll digitaler werden

Hannover

Die Welt ändert sich und auch die Art, wie darüber berichtet wird. Das schlägt sich nun auch in Hannovers großer Lumix-Ausstellung nieder: Dessen siebte Ausgabe im kommenden Jahr ist jetzt nicht mehr als „ Festival für jungen Foto-“, sondern „ Bildjournalismus“ ausgewiesen – ein Zeichen dafür, dass in digitalen Zeiten einfach anders gearbeitet wird, und ein erster Akzent, den das neue Leitungsteam setzt.

Lars Bauernschmitt und Karen Fromm, beide Professoren am Studiengang Fotojournalismus und Dokumentarfotografie an der Hochschule Hannover, stehen nun dem Festival vor. Sie haben dafür auch einen neuen Trägerverein gegründet, den Verein zur Förderung visueller Medien, der unabhängig agieren kann vom Verein zur Förderung der Fotografie in Hannover des langjährigen Lumix-Organisatoren Rolf Nobel.

Mindestens 40.000 Besucher erwartet

Die Rahmendaten bleiben: Auch das Lumix-Festival 2020 läuft über fünf Tage an sieben Ausstellungsorten auf dem ehemaligen Expo-Gelände Ost (24. bis 28. Juni). Bewerben können sich Bildautoren bis zu einem Alter von 35 Jahren (seit Monatsanfang und bis Ende Januar). Verliehen werden Preise wie der mit 10.000 Euro dotierte Freelens Award und der Lumix Digital Storytelling Award (5000 Euro). 60 Fotoausstellungen und 20 Multimedia-Stories sollen präsentiert werden.

Organisieren das Lumix-Festival 2020: Lars Bauernschmitt und Karen Fromm. Quelle: Maximilian von Lachner

Die Organisatoren rechnen wie in den Vorjahren mit mindestens 1200 Bewerbungen aus 80 Ländern und 40.000 Besuchern. „Es wäre schön, wenn wir diese Zahlen noch steigern können“. so Fromm.

Es geht um Perspektiven

Darum haben sie Bauernschmitt an Stellschrauben gedreht. Nicht nur ist die Preis-Jury kommendes Jahr internationaler und weiblicher besetzt denn je. Es soll insbesondere ein stärkerer Fokus – in Präsentation wie auch in ein einem Forum zur Auseinandersetzung mit neuen Formen digitaler Vermittlung journalistischer Inhalte – auf die Perspektiven des visuellen Journalismus gelegt werden. Junge Kuratoren werden die einzelnen Ausstellungen flexibler präsentieren als bislang. Hinzu kommt eine vom Wettbewerb unabhängige Ausstellung aktueller dokumentarischer Positionen. Fromm: „Dadurch erhoffen wir uns viel frischen Wind.“

