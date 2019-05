Hannover

Als in der Tui Arena der Vorhang fällt und sich eine Art Gartentor öffnet, erscheint vor heftigem Gegenlicht und zu Britpop-Klängen der nun wohl erfolgreichste Komiker Deutschlands: Am Samstag und Sonntag kommen jeweils gut 10 000 Besucher zu Luke Mockridges Shows, das sind Zahlen, mit denen der Kölner an Mario Barths generationenlanger Comedy-Regentschaft rüttelt.

Und der erste Auftritt weckt die Halle auf: Blurs „Song 2“ mit seinen „Woo Hoos“, gespielt von der Showband „Sprengstoff“, meterhohe Flammen vor einer Freizeitpark-Kulisse. „Luckyland“ steht oben drüber, und dort begrüßt Mockridge seine Fans: In seiner eigenen Welt, die mit der des deutschen Durchschnittsbürgers viel gemeinsam hat.

Zunächst der Generationenkonflikt. Zwei Jahre hat Mockridge die „Millennials“ durchbeleidigt, bis er das Konzept googelte. „Da habe ich gemerkt, dass ich selbst einer bin“, ein 90er-Jahre-Balg mit Zeitgeist-geprägter Kindheit, auf die sich die erste Hälfte lang besonnen wird.

Statt wie heutige Kids am Handy zu hängen, sei Mockridge mit seinen fünf Brüdern kopfüber die Treppe heruntergesprungen und „mit jedem Kopfstoß dümmer geworden: Vom Raketenwissenschaftler zu ‚willkommen bei Sat.1‘“. „Kinder sind die besseren Erwachsenen“, sagt er, an der kindlichen Unverkrampftheit müsse sich jeder ein Beispiel nehmen – dieses Credo personifiziert er selbst: Mockridge springt über die Bühne, grimassiert, pustet ins Mikrofon, die Stimme reißt nach oben wie bei pubertierenden Jungs, die er gerne nachmacht.

Die unvermeidliche Rekapitulation der eigenen Kindheit kommt bei den 25 bis 35-Jährigen im Publikum gut an, teilweise ist der Stand-up aber nicht mehr als das Rezitieren einer 90er-Jahre-Nostalgie-Seite auf Facebook: Gummibärchenbande, Festnetztelefone, Deutsche Mark, „früher war wirklich alles besser“ – es ist wohl nie zu früh, um sich über die Jugend von heute zu mokieren

Als Mockridge zum Ende von Hälfte Eins erst ein Achtziger-Medley und dann „Hey Jude“ von den Beatles singt (und damit die Arena zum Kochen bringt), ist man beeindruckt, wie er, größtenteils alleine, mit Charisma, Musikalität und Energie mühelos die riesige Bühne füllt – und ist etwas enttäuscht, dass es sich dieses Showmaster-Talent mit solch volkstümlichem Material einfach macht.

Am Anfang des zweiten Teils wird dem „Kennt ihr das auch?“-Humor eine Pause gegönnt. Da sitzt er am Keyboard und probiert die Klangeinstellungen durch: Mit Orchester-Sound klingt der „asozialste Song nach Hochkultur“, ein Malle-Medley mit Elphi-Begleitung beweist das prompt. Die „Pop Vocal“-Einstellung gibt Anlass zu lustigen Playback-Grimassen, Jingles und Soundtracks spielt der Komiker kurz an, zu allem schmeißt sich die Halle weg – Mockridge wirkt hier wie ein Klassenclown beim Kindergeburtstag, der die Runde bespaßt.

Der lustigste Teil des Abends, auch, weil er improvisiert wirkt. Nachdem Mockridge und Band zwei Kurze trinken, kehrt eine Bierzelt-Atmo ein, auch aus dem Publikum wird viel reingegrölt, als Mockridge Sauf-Stories erzählt, mit Protagonisten die – mal wieder – jeder kennt: Die Single-Tante mit lila Strähne im Haar („Neustart-Gabi“), Prollo-Kevin und der Kumpel, der beim Feiern immer verloren geht.

„Beziehungsland“ ist im Freizeitpark des Lebens derweil „der mit Abstand beschissenste Teil“, aber immer noch besser als das Single-Dasein: „Tindern ist kein Daten, das ist Schiffe versenken“.

Viele Freundinnenwitze hat Mockridge nicht dabei, denn er leidet an Liebeskummer – mit der Band spielt er sich die Trauer vom Herzen, wie damals im Ferienlager: U2, Snow Patrol und Coldplay, zu deren „ Viva la Vida“ die Luftschlangen fliegen. Ein pathetisches Finale, aber den Frontmann spielt Mockridge gut – vielleicht sogar besser als den Witzeerzähler.

