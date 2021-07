Hannover

Auch Living Concerts startet in den Konzertsommer: In einer Ecke des Hannover 78-Rugbyfeldes, ein paar Schritte vom Biergarten entfernt, steht die kleine, aber schmucke Bühne von der „Live und in Farbe“-Reihe. Etwa 80 Besucher haben Platz davor gefunden, alle haben einen negativen Corona-Test nachgewiesen und am Freitagabend dem Regen getrotzt.

Die Hannover-Soulband Tiefblau geleitet Richtung Sonnenuntergang und lässt die nach Livemusik dürstenden Besucher die Regentropfen eines nassen Tages abschütteln.

Aufstehen mit Hilfe von Seeed

Mit „Marzipan“ beginnt das zehnköpfige Ensemble: Sänger Dirk Amelung hat einen sommerlichen Hut auf und verspricht sonnige Songs, der Sound seiner Backing-Band – inklusive Bläsersektion und zweier Sängerinnen – ist poppig, leichtfüßig und geht von der 78-Bühne gut ins Ohr.

Erst müssen die Zuhörer auftauen. Das Mitklatschen übt die Band nach einem Jahr Konzertpause wieder ein, zum spitz-ironischen „TV-Mann“ zaudert das Publikum noch. „Es ist Freitagabend“, erinnert Amelung, und die ersten Besucher erheben sich – das Seeed-Cover „Aufstehen“ kommt da gerade recht. Besonders die Bläser-Parts lassen aufhorchen, doch der Tiefblau-Soul ist durchgehend solider Stoff für ein Eröffnungskonzert, mit frechen deutschen Texten obendrein.

Nena und Amy Winehouse

Und der Abend wird besser: Erst hört der Regen auf, später kitzelt rotes Abendlicht die Baumwipfel um den Sportplatz. Amelung singt dabei mit Doppeldeutigkeiten über gescheiterte Beziehungen und neue Begegnungen, „Jahre mit Dir“ ist vielleicht der gelungenste Popsong der Band. Viel Applaus leiten Tiefblau an die Organisatoren weiter – „die machen hier keinen Cent Gewinn, aber haben Bock auf Konzerte“.

Eine verlangsamte Version des Nena-Hits „Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann“ singt das Publikum mit, in Regenhosen und Ponchos wird nun sogar getanzt. Und während die rosa Wolken vorüberziehen, trifft die Band eine passende Stimmung zwischen Urlaubslaune und Melancholie: Mit dem Liebeslied „Puddingessen und Fahrradfahren“ und einem deutschsprachigen Cover des Amy-Winehouse-Hits „Valerie“.

Von Lilean Buhl