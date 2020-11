Hannover

Den Kopf hängen zu lassen, bringt ja auch nichts. „Mensch, ärger’ dich nicht“ singt Matthias Brodowy sein schönes Lied, dem er ein paar neue Zeilen spendiert hat, „Das Leben hat doch auch noch so viel Netflix“ heißt es da. Oder: „Hättest du doch was Anderes gelernt ...“ Hat er aber nicht, und das ist gut so. Und so singt und scherzt er im Apollo bei „Talk & Show mit Desimo“.

„Live, lustig, Linden“ – das Motto von Desimos Spezial-Club verfängt auch ohne analoges Publikum. Mögen die Kulturorte auch geschlossen sein: Sie leben noch. Gastgeber Detlef Simon alias Desimo hat mit Unterstützung vieler Spender in Technik investiert, kann nun aus dem Kino seine Kleinkunst quasi als Livesendung in die WWW-Welt senden, vor unbegrenzt vielen Zuschauern vor ihren Monitoren und zur Lockdown-Not auch ohne Publikum vor Ort.

„Systemelefant im Porzellanladen“

Zur Premiere erschien nicht nur Brodowy, der selbsternannte „Systemelefant im Porzellanladen“ und ein Virtuose der Wörter, Klaviertasten und Social-Media-Kanäle. Auch das Duo „Das Geld liegt auf der Fensterbank, Marie“ – Wiebke Eymess und Friedolin Müller – sind da und berichten über ihre „Tage in Corona“. So heißt das liebenswerte Online-Tagebuch, das Weymess aus der Not des ersten Corona-Stillstands heraus gebar.

Helge Fuhst, zweiter Chefredakteur von ARD-aktuell mit hannoverschem Migrationshintergrund spricht als Talkgast über seine Arbeit, über den Auftritt der Band Die Ärzte in den „ Tagesthemen“ neulich und sein Verständnis für die Sorgen der Kulturszene: „Wir sind keine Aktivisten, wir machen aufmerksam“, beschreibt er seinen Arbeitsauftrag.

Lehrstunde in Tapferkeit

Als Lohn darf er sich die „Tagesschau“ vom live zugeschalteten hannoverschen Kolumnisten und Medienjournalisten Imre Grimm als „Todesstern des Systemfunks“ und „Gong-Show des 21. Jahrhunderts“ verspotten lassen.

Nicht die einzige Liveschalte: Komikerin Mirja Regensburg etwa darf, umgeben von Umzugskartons, für ihre Streamshow aus dem Apollo (24. November, 20.15 Uhr) trommeln. Der Abend ist eine Lehrstunde in Tapferkeit: Die Kultur hat es wahrlich nicht einfach dieser Tage. Aber sie rührt sich noch. Und wird gebraucht.

Von Stefan Gohlisch