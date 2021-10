Hannover

Dies ist die Geschichte eines Banküberfalls – wobei: Der geht kräftig daneben. So wird es die Geschichte einer Geiselnahme, aber die ist unfreiwillig. Also eine Geschichte über Dinge, die falsch laufen im Leben, aber auch das nicht so ganz. Im Kern aber ist „Eine ganz dumme Idee“, der neue Roman von Bestseller-Autor Fredrik Backman, eine Geschichte über Menschen und das Menschsein.

Neun Personen würfelt das Schicksal am Tag vor Silvester bei einer Wohnungsbesichtigung zusammen: das lesbische Paar, das ein Kind erwartet, die älteren Eheleute, die ihre besten Zeiten hinter sich haben, die überdrehte Maklerin ... Und eben auch ein Geiselnehmer, der gar keiner sein will. Alle stehen an einem Wendepunkt, und nur ein paar von ihnen wissen es auch. Und die Leser wissen ohnehin nicht, was ihnen bevorsteht.

Lesen Sie hier: Fredrik Backmans Roman „Britt-Marie war hier“

Fredrik Backmans „Eine ganz dumme Idee“. Quelle: Goldmann

Der menschliche Makel

Backman unterläuft jede Erwartung, die diese Figuren anfangs bei den Lesenden wecken könnten. In einer vollendeten Mischung aus Tragödie und Komödie lässt er Lebensträume seiner Protagonisten platzen, behandelt sensibel ernste Themen wie Suizid, Traumata und Armut und rührt an mit einer schrulligen Warmherzigkeit gegenüber dem menschlichen Makel, die bereits Vorgängerromane wie „Ein Mann namens Ove“ und „Britt-Marie war hier“ auszeichnete.

„Eine ganz dumme Idee“, im Original 2019 erschienen, ist bereits ein internationaler Erfolg. In der Bestsellerliste der „New York Times“ platzierte er sich prompt auf Platz eins und blieb dort mehr als ein halbes Jahr lang auf vorderen Rängen. Und während Tom Hanks gerade eine Neuverfilmung des „Ove“-Romans vorbereitet, hat sich Netflix die Rechte für eine Serie zu „Eine ganz dumme Idee“ gesichert.

Lesen Sie hier: „Britt-Marie war hier“: Für Träume ist es nie zu spät

„Dass Leute auch Märchen brauchen und nicht nur Geschichten“, merkt Estelle, eine Figur aus dem Roman, einmal an. Recht hat sie. Und so ist dies zwar auch ein Buch über einen Banküberfall und über Dinge, die falsch laufen im Leben. Aber vor allem ist dies ein Buch darüber, wie man es wieder richtet. Über Güte und darüber, wie der Mensch nur im Miteinander wirklich Mensch ist. Mag sein, dass dieser Roman auch ein Märchen ist – und ein Glück.

Fredrik Backman:„Eine ganz dumme Idee“. Goldmann, 464 Seiten, 20 Euro.

Von Stefan Gohlisch