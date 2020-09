Lindener „Galerie für Zeichenkunst“ startet mit „Rock Star Series“

Hannover

Campino ist da, Tom Waits auch und Alice Cooper, Janis Joplin, Iggy Pop ... Alle in bester Gesellschaft, mit feinen Strichen nahezu fotorealistisch aufs Papier gebracht. „Rock Star Series“ heißt die Ausstellung, die am 18. September eröffnet wird – und zugleich Hannover einen neuen Ausstellungsraum erschließt: „L7 – Galerie für Zeichenkunst“.

Christian Lüpke ist Vermieter, Betreiber und ausstellender Künstler in Personalunion. Als die Vormieterin aus dem Ladenlokal auszog, habe er gedacht: „Den Platz am Fenster hätte ich gerne zum Zeichnen“, erzählt er. Künstlerisch betätigt habe er sich schon immer, so Lüpke, der sein Geld seit 20 Jahren als selbstständiger Webdesigner verdient. Der Arbeitsplatz dafür befindet sich nun im Hinterzimmer des lichten Lokals.

„Landschaften spannender Seelen“

Seit Jahresanfang habe er sich mitunter in Rage gezeichnet. Und als der Coronavirus seine Spuren im kulturellen Leben zu hinterlassen begann, habe er noch mehr Zeit und Muße gehabt. An den Gesichtern der Gestalten aus der Rockgeschichte, interessieren ihn vor allem die Spuren gelebter Leben. Von „Landschaften spannender Seelen“ spricht er.

Da geht es hinein: Der Eingang der Galerie Quelle: Rainer Dröse

Und so darf natürlich auch ein Lemmy Kilmister ( Motörhead) nicht fehlen. Der träumerischen P.J. Harvey hat Lüpke Strasssteine aufs Gewand gesetzt. Peter Gabriel kommt mit klassischer Theaterschminke daher. Und in der einen Ecke steht Bertolt Brecht – „irgendwie ist der ja auch ein Rockstar“, findet Lüpke.

Die Eröffnungsfeier fällt flach

Eine standesgemäße Eröffnungsfeier fällt erst einmal aus – Corona verhindert zu viel Rock ’n’ Roll. Aber sie soll nachgeholt werden. Wie Lüpke sich auch auf weitere Ausstellungen und Veranstaltungen freut. Irgendwann ist die Pandemie auch vorbei.

„L7“ (für Lichtenbergplatz 7; der Eingang ist in der Teichstraße) wird am 18. September von 11 bis 18 Uhr eröffnet. Weitere Öffnungszeiten: freitags von 14 bis 18, sonnabends von 10 bis 14 Uhr und auf Anfrage. Wer selber in den Räumlichkeiten ausstellen möchte, kann sich bewerben. Mehr Informationen gibt es online.

Von Stefan Gohlisch