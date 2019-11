Tui-Arena: Eine Tanzshow, die alle mitreißt

Hannover

Wenn in der Tui-Arena knapp 8000 Zuschauer synchron zur Titelmelodie tanzen, wenn Buh-Chöre zum guten Ton gehören und ein Oliver Pocher weltberühmte Hebefiguren nachstellt, dann ist „ Let’s Dance“, die wohl bekannteste Tanzshow des Landes, zu Gast. Karten für die Fernsehaufzeichnung in Köln-Ossendorf zu bekommen, ist wie ein Sechser im Lotto. Alle anderen Fans können die Show auf der Live-Tour hautnah erleben.

Es ist ein Best-Of der diesjährigen Staffel, ein „Klassentreffen“, wie Moderator Daniel Hartwich es nennt. Eine beeindruckende Lichtshow, atemberaubende Choreografien, strasssteinchenbesetzte Kostüme, soweit das Auge reicht, und ganz viel Glitter und Glamour.

Feurig: Pascal „Pommes“ Hens und Partnerin Renata Lusin begeisterten Jury und Publikum. Quelle: Samantha Franson

Sechs feste Tanzpaare – je ein Promi mit einem Profitänzer, die größtenteils ebenfalls schon Promistatus erreicht haben – studieren wie im TV verschiedene Tänze ein. Laufstegcoach und Gesamtkunstwerk Jorge Gonzalez, Ex-Profitänzerin Motsi Mabuse und „Herr Joachim Llambi“, das überstrenge Juror-Urgestein, beäugen kritisch jeden Schritt auf dem Parkett.

Wer die diesjährige Staffel verfolgt hat, erkennt viele der Tänze wieder. Der amtierende „ Let’s Dance“-Gewinner, Pascal „Pommes“ Hens, muss auf Tanzpartnerin „General“ Ekaterina Leonova verzichten und begeistert stattdessen mit Renata Lusin und seiner feurigen „Pommes Salsa“-Performance.

Der gehörlose Schauspieler Benjamin Piwko und Isabel Edvardsson ertanzen sich mit der Rumba zu „Shallow“ die Herzen des Publikums. Und Dschungelkönigin Evelyn Burdecki und Langstreckenläuferin Sabrina „Mocki“ Mockenhaupt sorgen erneut für zahlreiche unfreiwillig komische Momente.

Beeindruckend: Jorge Gonzalez war wie immer ein faszinierendes Gesamtkunstwerk. Quelle: Samantha Franson

Kleid, Bart und Tanzschritte sitzen perfekt bei Moderatorin Rebecca Mir und ihrem professionellen Tänzergatten Massimo Sinato. Ihre heiße Salsa lässt nicht nur das Parkett, sondern auch die Wertungstafeln glühen. Sogar Punktegeizhals Llambi lässt hier verdientermaßen die 10er-Punktekelle unter dem Jurypult hervorschnellen.

„Ich bin das Sprengel Museum des Tanzes heute Abend!“ Heimisches Parkett für Oliver Pocher, der in Freddie-Mercury-Montur verbal sein Revier markiert. Tanzpartnerin Christina Luft grinst sich wacker durch die Blödeleien und das Sprüchefeuerwerk des Comedians. Er tanzt nicht – er persifliert das Konzept von „ Let’s Dance“. „Nur den Kasper machen, das reicht nicht“, sagt Llambi. „Doch!“, erwidert Pocher keck.

emotional: Das einstige Laufwunder Sabrina Mockenhaupt und Partner Erich Klann gaben alles. Quelle: Samantha Franson

Das Publikum in der Tui-Arena darf via Handy-Voting mitentscheiden, welches Paar „Dancing Star“ des Abends wird. Die meisten Lacher sind bei Pocher, die besten Jury-Noten bei Mir und Hens zu verzeichnen. Die Entscheidung ist aber eine echte Überraschung: Am Ende holt tatsächlich Oliver Pocher den Pokal nach Hannover. „Endlich mal ein Heimspiel gewonnen!“, grinst er im 96-Trikot.

„ Let’s Dance“ kommt wieder: am 11. November 2020 in die Tui-Arena. Karten gibt es in den NP-Ticketshops

Von Aline Westphal