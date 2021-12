Hannover

Der Weg sei das Ziel, heißt es. Geprägt ist er von den Stationen an seinem Rand. Was aber ist mit jenen Unorten, die man bereits mit dem Wissen aufsucht, dass man sie schnellstmöglich wieder verlassen wird, weil sie mehr Teil einer Etappe sind als ein Zwischenziel? Der Autor Florian Werner hat einem solchen Unort eine Liebeserklärung gewidmet: der Raststätte.

„Die Raststätte“, schreibt er in seinem Buch, das er nun in Hannover vorstellt, „ist wie ein Mensch, den man nicht leiden kann, ohne den man aber auch nicht leben kann. Ein Partner, dessen Gegenwart so selbstverständlich geworden ist, dass man ihn kaum noch bemerkt.“

In der Herzgegend Deutschlands

Werner aber geht auf Tuchfühlung, konkret mit der Raststätte Garbsen-Nord. Sie markiere „die automobile Mitte unseres Landes“, erklärt der Berliner seine Wahl: „Wenn die Landkarte von Deutschland der Umriss eines Menschen wäre, läge Garbsen Nord in der Herzgegend.“

Der Autor: Florian Werner an der Raststätte. Quelle: Christian Werner

Werner mietet sich dort ein. Er beobachtet und schreibt genau, spricht mit den Menschen, die dort einkehren, die einen – mal längeren, mal kürzeren – Stopp einlegen, jenen, die dort arbeiten. Ihr Bau ist ihm Paradebeispiel „für die Architektur des Anthropozän“, also jener vom Menschen in Selbstbezogenheit und Rücksichtslosigkeit veränderten Landschaft.

Vom Allgemeinen ins Besondere und wieder zurück

Es geht vom Allgemeinen ins Besondere und wieder zurück, Werner arbeitet wie ein guter Journalist, webt Zahlen, Daten, Fakten in seine Schilderungen von hoher literarischer Qualität ein, über die Geschichte der Raststätten als dunkles Erbe finsterster 1000 Jahre, ihre Besonderheiten in Ost und West und ihre seltsame heutige Monopolstellung.

Eindrucksvolle Bilder liefert der aus Hannover stammende Fotograf und Fast-Namensvetter Christian Werner, Absolvent des Foto-Studiengangs der Hochschule Hannover, der seine Karriere einst bei der Neuen Presse begann und heute weltweit als Bildjournalist unterwegs ist. Momente zwischen Aufbruch und Stillstand fängt er ein.

Es gibt viel Leben am Wegesrand

Am eindrucksvollsten aber ist Florian Werners spezifische Kulturgeschichte, wenn er Erfahrungen schildert, die, wie er es nennt, „eingespielte Wahrnehmungsmuster durchrütteln“. Einmal ist er mit dem Botaniker Jürgen Feder unterwegs und lässt sich von ihm zwischen Lärmschutzwand und Asphalt ein ganz spezifisches Biotop zeigen: Straußkraut und Wiesen-Kerbel, Schwarz-Erle und Graukresse. Es gibt viel Leben am Wegesrand. Man muss nur davon erzählen können.

