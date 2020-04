„Leonardos Welt“ wartet im Landesmuseum auf Besucher

Hannover

Allein mit Mona Lisa, kein Gedränge wie im Louvre vor dem erstaunlich kleinen Bild, sondern in einer Ruhe, die auch etwas Gespenstisches hat. Denn die Mona Lisa hängt – als Nachbildung in Originalgröße – derzeit auch in Hannovers Landesmuseum. Sie ist Teil der Ausstellung „ Leonardos Welt“, und die ist wegen Corona derzeit fürs Publikum geschlossen.

„ da Vinci digital“ lautet der fast seherische Untertitel der Ausstellung. Digital wurde sie am 27. März eröffnet, nämlich mit einer Online-Ansprache von Direktorin Katja Lembke und einem Grußwort des Schirmherrn, dem italienischen Botschafter Luigi Mattioli. Ebenfalls online finden sich Einblicke in die Schau und zusätzliche Inhalte wie ein Podcast, in dem Lembke erklärt, was es mit da Vincis „Vitruvianischen Menschen“ auf sich hat, jener berühmten Zeichnung, in der das Universalgenie der Renaissance im Menschen den perfekten Körper fand.

Anzeige

Lesen Sie hier: Landesmuseum wird zum „#WWWeltenmuseum“

Weitere NP+ Artikel

Maler war er eher nebenbei

Digital ist nicht zuletzt die Ausstellung selbst. „ Leonardos Welt“ ist, wenn auch auf mehrere Räume im ersten Stock des Landesmuseums verteilt, eine einzige Multimedia-Installation. Da gibt es eine filmische Einführung in die Ära des Genies. Sein Leben wird erzählt. Im nächsten Teilbereich legt er selber, von einem Schauspieler als Hologramm zum Leben erweckt, seine Gedankenwelt dar. Ein Raum stellt seine Erfindungen dar, vom Fluggerät bis zur Speerschleuder.

Und dann gibt es noch „Die unmögliche Galerie“. Alle Bilder, die ihm sicher zugeordnet werden können, sind dort versammelt, als Reproduktionen, von der Mona Lisa bis zum berühmten Gemälde der „Dame mit dem Hermelin“. Die Originale hängen in den bedeutendsten Sammlungen der Welt, von Rom über Paris bis Los Angeles. Sie real zusammenzubringen, wäre in der Tat unmöglich. In Hannover kann man sie nebeneinander hängend studieren. Es sind auch nur zwölf. „Man kennt da Vinci heute vor allem als Maler“, sagt Lembke: „Er selbst aber hat sich vor allem als Erfinder und Ingenieur wahrgenommen.“ Gut malen konnte er eben auch, weil er sich wissenschaftlich mit Anatomie befasste und wusste, was den Menschen im Inneren zusammenhält.

Echokammer genialer Gedanken

All das lässt sich in dieser Ausstellung erfahren und am sinnlichsten in ihrem zentralen Raum. „Im Geist des Genies: Ein immersives Erlebnis“ heißt der. Hier wird nichts gesprochen und doch alles erklärt. Projektionen an allen vier Wänden, dem Boden und Spiegelsäulen lassen den Besucher wahrlich eintauchen in den Kopf des Meisters. Sie decken in 20-minütiger Endlosschleife den gesamten da Vinci ab, lösen Motive heraus, vervielfältigen sie, lassen intuitiv erfahren, wie sich Gedanken zu Genie formen.

Alle beisammen: Blick in „Die unmögliche Galerie“. Quelle: Kerstin Schmidt

Lembke hofft, dass sie ihr Haus Anfang Mai endlich wieder für Besucher öffnen kann. Und: „Wir versuchen die Ausstellung über den 9. August zu verlängern.“ Man kann es nur wünschen. Denn diese überwältigende Multimedia-Schau ist ein Muss in Hannovers Museumsjahr. Man muss sie erfahren haben. Das Kunstwerk, so heißt es, habe im Zeitalter der technischen Reproduzierbarkeit seine Aura verloren. In dieser Echokammer genialer Gedanken erhält sie es zurück.

Lesen Sie hier: Das Jahresprogramm des Landesmuseums

Das war Leonardo da Vinci

Er war Architekt, Anatom, Mechaniker, Ingenieur, Naturphilosoph und – so empfand er das – eher nebenher auch Maler und Bildhauer: Leonardo da Vinci erfüllte wie kein anderer das Ideal der Renaissance als Universalgelehrter, auch wenn man ihn heute vor allem mit seinen Bildern wie der weltberühmten Mona Lisa und seinem Abendmahl in Verbindung bringt.

1452 wurde Leonardo im italiensichen Achiano bei Vinci geboren, daher auch sein Namenszusatz. Schon als Kind interessierte sich der Sohn eines Notars für die Naturgesetze. Am Hofe Venedigs bewarb er sich (erfolglos) mit von ihm erfundenen Kriegsmaschinen – das Militär war damals schon ein Motor technischen Fortschritts. Er lebte in Florenz, Paris und Rom, ein Weltbürger. Seinen Alterssitz hatte er im französischen Amboise, wo er im Jahr 1519 starb.

Der Meister persönlich: Leonardo begrüßt die Besucher als Hologramm. Quelle: Rainer Dröse

Leonardo da Vinci hinterließ ein so unfassbares wie umfassendes Werk: Es reicht von Entwürfen für Fluggeräte über seine Gemälde bis zu anatomischen Studien. Zahlreiche seiner Erfindungen, oft mit der für ihn typischen Spiegelschrift versehen. hat er nie realisiert, schlichtweg weil dem hyperaktiven Geist die Zeit dafür fehlte. Andere scheiterten an der Politik: Als die Pest in Mailand ausbrach, entwarf er eine funktionierende Kanalisation, stieß das auf wenig Gegenliebe. Hygiene wurde damals noch nicht so ernst genommen.

Von Stefan Gohlisch