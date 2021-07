Lauwarm ist anderswo: Milliarden auf der Gilde-Parkbühne

Hannover

Kleiner Tipp fürs nächste Mal: „Bei dem Lied könnt ihr alternativ buhen oder den Ficker“ - gemeint ist der Mittelfinger - „zeigen“, sagt Ben Hartmann. Seine Band, Milliarden, hat gerade unter Jubel ihr Heimatlied gespielt, „Berlin“. Das ist anderswo, zum Beispiel eben auch auf der Gilde-Parkbühne in Hannover, ein bisschen putzig: „Ein ehrliches Buh“, findet er, „ist viel mehr als ein leichtes Klatschen.“

Keine halben Sachen machen, immer direkt sein und selbst den Zweifel so klar formulieren, dass er ohne Alternative ist als Blick auf die Welt. „Alles ist mir so egal, alles ist mir so egal“, ist Hartmanns Mantra in ihrem folkigen „Himmelblick“, und Keyboarder Johannes Aue grätscht hinein mit einem geschrienen „Tut immer noch nicht weh!“ Gemeint ist natürlich das Gegenteil: Man hat sich waidwund geschlagen und glaubt doch ans Wahre, Gute, Schöne. Gar nichts ist egal, und das tut so weh. Lauwarm ist anderswo.

„Los, leise, langsam, laut“

Milliarden – im Kern diese beiden Männer - sind Künstlerseelen in Gossenoptik. Auf Tour haben sie eine Band dabei, Gitarre, Bass, Schlagzeug; mehr braucht sowieso kein Mensch. Die 400 Menschen auf der Parkbühne haben sie mit ekstatischem Geschrei begrüßt, und sie haben erst einmal gewartet, bis es ruhig wurde, bis sie loslegten mit „Schuldig“, Titelsong des jüngsten Albums, eine Absage an eine Gesellschaft die sich selbst belügt: „Ich will schuldig sein – als ein geworfener Stein“, singt Hartmann mit seiner wunderbar räudigen Stimme: „Ich will schuldig sein – als ein gefallenes Beil.“ Und die Band flüstert dazu laut: „Los, leise, langsam, laut“, ein Ritt über die Extreme.

Und dazu ertönt Indierock, auf den Punkt gespielt und auf den Punk. Zwischen „Kokain und Himbeereis“ – „und der gesunden Wut“, wie eines ihrer Lieder heißt, „Die Fälschungen sind echt“ ein anderes. In den Reihen wird gepogt, und die Ordner achten darauf, dass das wenigstens in den Kleingruppen, also pandemiegerecht, geschieht.

Einmal verspürt Hartmann lauthals Bierdurst. Ein Fan reicht ihm seines, und er lehnt ab: „Wir haben gerade eine große Verantwortung.“ Rausch ja, aber nicht leichtfertig. „Freiheit is‘ ne Hure“, heißt einer ihrer Songs - „und ich bin ihr Sohn“. Man möge doch auch mal auf die linken Stimmen hören, sagt Hartmann, als gesellschaftliches Korrektiv, „einfach mal drüber nachdenken, wie man anders leben könnte“.

Ein Charismatiker und ein Derwisch

Zuletzt waren sie im Februar da, auf Deutschland-Tour im „kleinsten Club der Welt“: einem umgebauten Van, in dem sie deutschlandweit 25-Minuten-Konzerte für je einen Fan spielten. Darüber berichteten sogar die Late-Night-Talker in den USA. Diese positiv Verrückten wollen es einfach wissen.

Auf Tonträgern, auf dem jüngsten weniger als auf den beiden Vorgängern, klingt das immer ein wenig zu sehr nach Berliner Wohlfühl-Tristesse, nach Rio Reiser im Mittelstand und Isolation Berlin in weniger depressiv. Live aber sind Milliarden eine Macht, und Hartmann - Hungerhaken, schütteres Haar, mit einer Stimme für zehn Leben, mindestens - ist ein Charismatiker, der sich in jede seiner Zeilen hineinlegt, oft genug auch buchstäblich. Aue hat eines seiner Keyboards auf eine leergeräumte Box gestellt, mit der er über die Bühne derwischt, ein zweiter Frontmann.

Bald zwei Stunden spielen sie, ihre Indiehits von „Rosemarie“ und „Oh Chérie“ über „Betrüger“ bis zum finalen „Milliardär“. Einmal Abriss alles Wohlfeilen. „Du bist noch nicht verloren“, hatte es in „Berlin“ geheißen: „Das Chaos steht bereit, für eine neue Zeit.“ Wollen wir es hoffen.

Von Stefan Gohlisch