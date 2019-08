Hannover

„Zeit aus den Fugen“ ist die Eröffnungspremiere der Spielzeit am Schauspielhaus: ein Science-Fiction-Roman von 1959, der hochaktuell ist, erklärt Regisseurin Laura Linnenbaum (33) im NP-Interview.

Wie arg ist die Zeit denn aus den Fugen?

Heutzutage oder auf der Bühne?

Idealerweise gilt für beide das selbe.

Total. ich habe mich, als wir den Stoff gefunden haben, sehr über den Titel gefreut, denn besser kann man es gar nicht beschreiben, was heute passiert. Zur Zeit ist ja so ziemlich alles verrückt – und leider mit starker Tendenz in die rechte Richtung.

„Es geht um Abschottungspolitik“

Wie sind Sie auf den Stoff gekommen?

Wir haben nach einem Science-Fiction-Stoff gesucht, der auf verspielte Weise viel über heute erzählt, ohne das explizit zu betonen. Hier ist es frappant: Einige Sätze könnten von Heute kommen. Es taucht zum Beispiel im zweiten Teil ein US-Präsident auf, bei dem man die ganze Zeit denkt: „Trump, Trump, Trump ...“. Da schauen wir beim Proben gerade, inwieweit wir das noch ein bisschen mehr anschärfen, oder ob die Parallelen zu uns heute nicht ohnehin im Kopf der Zuschauer und Zuschauerinnen entstehen. Im Buch geht es um einen Krieg, zwischen Mond und Erde, und der Autor Philip K. Dick lässt ein ganz bisschen offen, was die Ursache ist. Da sind wir dran, Spuren zu legen nach Heute.

Die wie aussehen könnten?

Es wird eine Abschottungspolitik beschrieben; wir haben das konkretisiert. Der Roman hat eine Zwiebelform. Die Hauptfigur zieht sich in sich zurück wie in einer Kuppel. Um ihn herum wurde eine fiktive Welt, also wieder eine Art Kuppel, gebaut. Um die Erde wiederum wurde eine riesige Mauer gebaut, gegen die jetzt der Mond schießt. Doch letztlich beginnt die Abschottung im Kopf. Das Ausgrenzen des sogenannten Anderen und Bewahren des Eigenen innerhalb abgesteckter Grenzen ist ein sehr heutiges Motiv – immerhin haben wir heute mehr Mauern als zu Zeiten des Kalten Krieges.

„Die Mauern sind in unseren Köpfen“

Wir haben sie internalisiert?

Genau. Die Mauern sind in unseren Köpfen.

Und Sie zeigen eine solche Kopfwelt auf der Bühne?

Das ist ja das Spannende: Es ist eine künstliche 50er-Jahre-Welt, die aber mehr dafür steht, dass es das Goldene Zeitalter ist. Wirtschaftsaufschwung, geordnete Verhältnisse ... Alles ist klar, zum Beispiel die ganzen Geschlechterrollen und -zuschreibungen. Alles einfach, alles Alltag.

Die „gute alte Zeit“, von der die Rechten gerade so viel reden ...

Ja, es gibt krasse Frauenklischees in diesem Roman: das Hausmütterchen, die Mini-Femme-fatale, die spießige Alte ... Die sitzen zuhause, der Mann muss arbeiten. Es gibt diesen netten Begriff von Zygmunt Bauman: „Retropia“. Der beschreibt, wie wir den Glauben an die Zukunft verloren haben und uns in die Vergangenheit zurücksehnen, aber in eine Vergangenheit, die es so nie gab.

„Und damit begann die Unterdrückung“

Philip K. Dick hat zu einer Zeit Science Fiction geschrieben, in der diese entweder militärisch oder utopisch geprägt war, und er dem Dystopien entgegengesetzt.

Er ist einer der Erfinder der Science Fiction. Man spürt aber auch, dass er krass aus seiner Zeit heraus schreibt. Man spürt, dass die Raumfahrt gerade beginnt und sie ihn sehr fasziniert. Es fallen Begriffe wie „Mondkolonialisierung“, und er beschreibt, dass das ja auch unsere Vorfahren gemacht haben, als sie nach Amerika gefahren sind. Und heute denkt man: „Ja, und damit begann die Unterdrückung!“

Auch bei den Geschlechterrollen hat man nicht unbedingt das Gefühl, er kritisiere sie ...

Nein, es ist total affirmativ, und wir betonen das zunächst. Der Roman ist ja sehr filmisch, wenn zum Beispiel Gegenstände verschwinden und an ihrer Stelle nur Zettel übrigbleiben. Wir versuchen, dafür theatrale Übersetzungen zu finden.

Bietet sich das nicht gerade für das Theater an, wo doch alles Behauptung ist?

Wir spielen auf jeden Fall damit, dass es doch alles Kulissen sind. Denn dass es so ist, weiß sowieso jeder. Darum versuchen wir, gerade den ersten Teil noch abstrakter zu halten. Mal sehen, ob es klappt.

„Eine spannende Herausforderung“

Wie ist es, dieses Stück zu inszenieren: als Eröffnungspremiere einer neuen Intendanz, mit einem Ensemble, das noch zusammenfinden muss, und einem ganz neuen Team?

Es ist eine spannende Herausforderung. Und es ist toll, in so einer Anfangsstimmung mit einem ganz wachen, neugierigen, interessierten Ensemble und Haus zu proben. Aber es gibt natürlich auch den Druck, dass es eine Arbeit werden sollte, die eine Eröffnung wert ist – auch thematisch: Es wäre schade, wenn sie nicht zum Nachdenken anregen würde.

Wie sind Sie vorgegangen? Üblicherweise kommt man als freie Regisseurin an ein Haus und hat idealerweise schon alle Schauspieler gesehen.

Es ist tatsächlich das allererste Mal, dass ich nicht alle meiner Schauspieler und Schauspielerinnen vorher schon spielen gesehen habe. Ein paar kenne ich allerdings schon von anderen Häusern aus anderen Zusammenarbeiten.

„Das Stück sagt etwas über den Mut von Sonja Anders “

Was sagt dieses Stück über die Arbeit an dem Haus und die Ideen in dem Haus?

Ich finde, es sagt etwas über den Mut der Intendantin, mit der Dramatisierung eines bislang nicht aufgeführten Romans zu beginnen. Und es ist ein Zeichen, eine junge Frau das Haus eröffnen zu lassen. Thematisch ist es die Entscheidung für einen Stoff, der in Science-Fiktion-Manier eine ganz alltägliche Frage stellt: Ist es nicht an der Zeit, Verantwortung zu übernehmen und sich zu positionieren? Im Prinzip sind wir alle wie die Hauptperson Ragle Gumm und ziehen uns in unseren Alltag zurück. Und genau darin ist das Interesse des Theaters sehr groß: dass man nicht in fremde Welten schweifen muss, sondern auf unseren heutigen Alltag guckt.

Und danach brechen die Zuschauer aus ihrem Alltag aus?

Sie werden zumindest einmal aufgefordert, ihren Rückzug zu überdenken.

Lesen Sie hier: Intendantin Sonja Anders im NP-Interview

Darum geht es

Ragle Gumm lebt ein scheinbar idyllisches Leben in einer US-Kleinstadt der 1950er Jahre. Zu einer gewissen Berühmtheit hat er als Dauersieger eines Zeitungsgewinnspiels gebracht. Doch dann beginnen in seiner Umgebung Gegenstände zu verschwinden, und Gumm schwant, dass irgendetwas nicht stimmt mit seiner Wirklichkeit.

Science-Fiction-Visionär Philip K. Dick („ Blade Runner“) nimmt in seinem Roman von 1959 Themen vorweg, die an „Die Truman Show“ und „Ender’s Game“ erinnern. Laura Linnenbaum inszeniert den Stoff als Eröffnungspremiere der Intendanz von Sonja Anders – die Uraufführung am 13. September ist ausverkauft. Weitere Termine finden Sie hier.

Von Stefan Gohlisch