Hannover

Frau Berman, Sie haben da so ein schönes Tuch um ...

Das steht für die neue Oper. Da ist alles drauf, der Chor, der Dirigent ... Wir haben beim Eingang die Uniformen abgeschafft, das war einfach nicht mehr zeitgemäß. Da steht so ein Kontrolleur, das junge Publikum findet das extrem unsympathisch, das kann nicht der Zugang zum Kunstgenuss sein. Jeder Mitarbeiter darf tragen, was er will, es muss nur schwarz sein. Und dazu trägt er dieses Tuch.

Ihre Art der Oper steht ja an sich für Offenheit ... Das sieht man auch an Ihrem Büro. Es ist deutlich heller, klarer und nicht so vollgerümpelt.

Unbedingt, mir war wichtig, dass der Service besser wird. Wir werden den Foyerbereich mit neuen Info-Ständen ausstatten. Der Umbau soll auch dazu dienen, dass man die Architektur besser genießen kann. Wir haben auch eine neue Gastronomie – und werden besser kommunzieren, wo man was bekommt.

Das hört sich alles sehr praktisch an. Wie gehen Sie dabei an Ihren Spielplan heran?

Ich mag nicht so besonders verkopftes Theater, wenn man bei Inszenierungen erst einmal herausrätseln muss, worum es eigentlich geht. Was nicht heißt, dass etwas platt sein muss. Ich mag unmittelbare Wirkungen. Ich möchte Handschriften sehen, die verschiedene Generationen ansprechen. Und ich schaue auch auf Menschen aus verschiedenen Ländern, weil wir in einer diversen Gesellschaft leben. Ich finde es langweilig, wenn alle Regisseure nur aus Deutschland kommen.

Haben Sie an den Abo-Zahlen bemerkt, dass die hannoverschen Opernfreunde erst einmal abwarten, was da auf sie zukommt?

Überhaupt nicht. Die Situation ist konstant. Abonnenten muss man pflegen. Ich finde sie super. Die werden immer seltener. Was aber nicht für die Operngänger gilt. Es gibt Opernhäuser wie Lyon mit Auslastungen von 90 Prozent, die kaum noch Abonnenten haben. Das entspricht eher der Zeit – man will freier entscheiden.

Und wann kommt der neue Generalmusikdirektor?

Da werden wir uns Zeit lassen, es gibt keinen Termin. Viele Kandidaten werden mit dem Orchester jetzt bei Konzerten vorspielen, das wird spannend fürs Publikum. Was aber nicht heißt, dass jeder, der jetzt hier dirigiert, auch ein Kandidat ist.

Eine Premiere mit Super-Gesang und echten Emotionen

Es gab vorher ja einige Kritik, dass Sie das Ensemble zu radikal rasieren ...

Die Kritik kam vor allem von Leuten, die nicht geblieben sind. Aber jetzt gibt es eben ein neues Ensemble. Wir sind jetzt 26, und in der nächsten Spielzeit kommen noch ein paar mehr dazu.

Am Wochenende stellen Sie ihre erste Spielzeit in zwei Konzerten vor – das Stiftungskonzert kommt diesmal erst an zweiter Stelle ...

Das erste Konzert ist schon ausverkauft. Und es gibt noch einige Karten für das Stiftungskonzert am Sonntag – das Besondere hier ist, dass drei Spitzensänger in ihrem Rollendebüt zu erleben sind. Und es gibt ein Wiederhören mit einem Star aus früheren hannoverschen Operntagen: Zoran Todorovich wird als Gast den Eléazar in Halévys „La Juive“ geben, eine richtig schwere Rolle. Aber er kann es – Todorovich ist immerhin schon für Jonas Kaufmann als Otello eingesprungen.

Und der übrige Vorverkauf?

Noch ein bisschen verhalten. „La Juive“ ist noch ein wenig unbekannt – aber diese Oper dauert handliche drei Stunden – ich kann eine Achterbahn der Emotionen versprechen, Super-Gesang. Wenn die Leute Angst haben, dass die Inszenierung sehr radikal ist, kann ich beruhigen – es wird eine durchdachte Personenregie geben.

Musik als „Käsekuchen“? Das kann nicht stimmen

Welche Scheibe haben Sie in Ihren CD-Player stecken, was streamen Sie zur Zeit?

Im Moment nichts Besonderes, ich habe einfach keine Zeit dazu. Aber ansonsten bin ich ein musikalischer Allesfresser. Ich muss für eine Radiosendung meine Lieblingsmusik zusammenstellen, da kommt dann auf jeden Fall auch Patti Smith vor. Habe ich ganz lange nicht gehört. Ich mag zu Hause auch gern mal ganz ungewöhnliche Radiosender, aus den USA – oder auch einen französischen Jazz-Sender.

Hat die große Oper auch ein Herz für die „kleine“, populäre Musik?

Aber ja. Ich habe ein neues Projekt „Stimmen“, wir werden vom Publikum Wiegenlieder sammeln – dann kann man im November hören, wie diese Lieder klingen, wenn sie von professionellen Sängern gesungen werden.

Lassen Sie uns über Geld reden. Kommen Sie mit Ihrem Etat aus?

Ich denke ja. Wir planen schon bis in die dritte Spielzeit – mit einigen ganz großen Sachen. Ich verstehe allerdings, wenn die Politiker sagen, dass das Geld gebraucht wird für Krankenhäuser, Hochschulen. Aber ich finde, man darf das nicht gegen die Oper ausspielen.

Es wird ja immer gesagt, dass Kunst, Musik keine wirkliche Funktion haben ...

Ich sehe das nicht. Wir leben in Zeiten, in denen manche Theater und manchmal sogar Universitäten abschaffen wollen. Ein wichtiger Linguist hat mal geschrieben, dass Musik nur „Käsekuchen“ ohne wirkliche Bedeutung ist. Das stimmt nicht, Musik ist ganz wichtig für unser Menschsein. Wir sind uns alle einig, dass ohne Musik, Tanz, Theater das Leben doch ganz schrecklich ist.

Die neue Bühne mit der Drehscheibe ist super

Ihre erste Zeit in Ihrer neuen Heimat Hannover: Wie ist es denn so?

Wenn ich von meiner Wohnung auf die Bäume der Eilenriede in der List gucke, kann man die Stadt nur mögen. Die Menschen sind sehr aufgeschlossen und hilfreich, das kennt man auch anders. Wir haben schon ein Grillfest bei mir gemacht mit fast dem gesamten Sängerensemble – einfach großartig, das sagen auch die Künstler.

Wichtiger ist natürlich das Opernhaus. Kommen Sie mit diesem Dampfer klar, macht er allmählich Fahrt?

Wenn ich das jetzt so sehe, habe ich Riesenglück gehabt. Man kann sich als Intendantin ja nicht wirklich aussuchen, wo man letztendlich hinkommt. Was Hannover auszeichnet, ist, dass die einzelnen Abteilungen sich als Diener der Kunst empfinden. Und auch sonst: Die Schneiderei hat mir mein Outfit für den Renntag gemacht – so ein wenig Ascotmäßig.

Sie bekommen ja auch eine neue Bühnentechnik ...

Ja, die neue Drehscheibe, das ist schon spektakulär, als ich gesehen habe, wie die ausgetestet wird. Super.

Überhaupt keine Probleme? Sie müssen doch Defizite ausgemacht haben?

Im Moment gar keine. Es ist einfach toll. Oh, Moment: Ich hätte im Moment natürlich lieber eine Kantine unter freiem Himmel ...

Sie haben einen Umbau in der Staatsoper veranlasst. Leiden die Proben?

Ich lasse aber alle erst einmal in Frieden bis zur Klavierhauptprobe. Ich merke nur, dass die Sänger gut drauf sind. Man spürt eine positive Energie, weil die neuen Sänger spüren, dass sie in einem guten Haus gelandet sind.

Info Laura Berman

Geboren 1959 in Boston. Studium an der Juilliard School in New York sowie Musik und Opernregie in Princeton, New Jersey. Stipendium für Deutschland. Tanztheater in Köln. Arbeitete für Wiener Festwochen und Schwetzinger Festspiele. 2001 bis 2006 leitende Musikdramaturgin am Theater Freiburg. Ab 2019 Intendantin der Staatsoper Hannover.

Von Henning Queren