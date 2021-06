Lauer Sommerabend mit Milow auf der Gilde-Parkbühne

Hannover

Zwischen „You and Me“ und „You Don’t Know“ passt immer noch ein „Ayo Technology“. Seine drei Hits hat Milow geschickt über sein Programm auf der Gilde-Parkbühne verteilt: einen am Anfang, als zweites Stück, einen in den Zugaben und einen mittendrin. Aber einer passt noch besser: „Crazy Days“. Dies sind verrückte Zeiten, singt der belgische Singer-Songwriter da: „Und alles was ich dir bieten kann, ist dieser einfache Song.“

Klare Einsichten, klare Lieder – damit ist Milow bekannt geworden, auch in Deutschland. Immerhin 450 Menschen sind nun auf die Parkbühne gekommen, um das zu hören. Das Parkbühnen-Konzert beschließt eine Art Milow-Festwoche in Hannover: Viermal hat der 39-Jährige mit der NDR-Radiophilharmonie im Funkhaus gespielt. Nun hat er die Seite des Maschsees gewechselt, den Gitarrist Tom Vanstiphout fast leergefischt hat, wie er witzelt.

Ein Lied für den verstorbenen Drummer

Vanstiphout, der auch Saiteninstrumente von der E-Mandoline bis zur Steel Guitar bedient und vortrefflich singt, ist so etwas wie Milows Lieblings-Sparring-Partner. Der Lockdown sei hart gewesen, erzählt er einmal, und um Inspiration zu finden, habe er nur „Toms blaue Augen“ gehabt. Eine Herausforderung.

Nicht einfach, sagt Milow, er habe trotzdem versucht, die Flamme nicht erlöschen zu lassen. Bei Milow ist das ohnehin weniger ein Großbrand als ein Kaminfeuer und manchmal auch nur ein Kirschkernkissen. Kategorie „Lean Into Me“. Ein Abend zum Gruppenkuscheln. Sorglos, aber mit Untertönen.

Abendstimmung: Milow auf der Gilde-Parkbühne. Quelle: Nancy Heusel

Ein Lied widmet Milow seinem langjährigen Schlagzeuger Oscar Kraal, der im April 2021 starb. Er hat es noch nie live gesungen. Es fällt ihm auch nicht leicht. Er muss sich vorher kurz sammeln. Und dann singt er es, wie es war, als sie noch beide unterwegs waren, mit den Jungs und der Band. Milow in Reinkultur, das kann er.

Zur Galerie Was für ein zauberhafter Sommerabend: Popstar Milow hat am Sonntagabend auf der Parkbühne 450 Fans verzaubert.

Die Band ist gut drauf, das Publikum gewogen, die Musik so bekömmlich wie ein lauer Sommerabend: Songwriter-Pop, fein arrangiert, mal mit dezent karibischen Einflüssen, mal auch als eine Art flämischer Flamenco („ASAP“). Wenn’s mal etwas schneller wird, kündigt Milow es an: „Ihr könnt jetzt aufstehen.“ Und sagt auch danach Bescheid: „Ihr dürft euch wieder setzen.“

Die Band ist verdattert

„Howling at the Moon“ ist so ein Bringer und läutet den Partyteil ein. Beim anschließenden „Little in the Middle“ folgt der obligatorisch gewordene Gang durchs Publikum. Alle Handys fliegen hoch.

Und die Band ist verdattert. Es sei das erste Konzert gewesen in dieser Besetzung nach sehr langem Stillstand. Als sie gehört hätte, dass die Parkbühne bestuhlt ist, hätten sie sich für ein langsames Programm entschieden, sagt Milow zum Ende hin: „Sorry, dass wir ein wenig eingerostet sind.“ Nicht nötig. Das Publikum ist beglückt. Nächstes Mal wären Hängematten schön.

Von Stefan Gohlisch