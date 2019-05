Hannover

Wo ist das gelbe Tuch nur geblieben? Die Zuschauer in der Hinterbühne Zwo haben dem Zauberer Mannix doch so genau auf die Finger geschaut. Und sind dann erstaunt, wie das gelbe Tuch in einem grünen Tuch verschwinden konnte – und dann auch nicht wieder auftauchte, als Mannix das grüne Tuch öffnete. Kleinkunst wie diese war ein wichtiger Bestandteil der Langen Nacht der Theater, die am Samstagabend zum 18. Mal stattfand.

Nacht zeigt Bühnenkunst in 22 Spielstätten

In 22 Spielstätten boten die Macher der Langen Nacht den 3500 Zuschauern wieder ein breites Repertoire der Bühnenkunst Hannovers. Wer sich für Zauberer wie Mannix nicht erwärmen konnte, fand Unterhaltung beim Musikkabarett von Stefanie Seeländer und Malte Hollemann in der Kleinkunstbühne Café Lohengrin in der Sedanstraße.

Auf der Baustelle: Stefanie Seeländer und Malte Hollemann traten mit ihrem Musikkabarett im Café Lohengrin auf, das nach einem Brand im Dezember gegenwärtig renoviert wird. Quelle: Lill

Wie Stefanie Seeländer die Höllenqualen einer Fahrt im ICE besang oder über die Erotik der der französischen Sprache sinnierte, war einfach großartig – viele Besucher hatten diese Aufführungen früh auf dem Zettel. Schon am Donnerstag waren dafür alle Karten im Vorverkauf weg. Auch am Abend bildeten sich lange Schlangen vor dem Café Lohengrin, und nicht jeder konnte eine der Restkarten ergattern – die lange Nacht konnte in solchen Fällen Besucher auch enttäuschen. Dazu gehörte leider auch, dass krankheitsbedingt die Vorstellungen von „Endland“ im Ballhof 2 entfallen mussten.

Nicht alle kamen rein: Zum Beispiel im Café Lohengrin war die Nachfrage nach Tickets größer als die Anzahl der Plätze. Quelle: Lill

Im Schauspielhaus nutzten viele Besucher die Gelegenheit, ein Stück in voller Länge zum Preis von 15 Euro für das Nacht-Eintrittsbändchen zu sehen: Die beiden Teile von „Iggy – Lust for Life“ waren restlos ausverkauft.

Probenarbeit: Blick hinter die Kulissen in der Oper

Aber die Nacht bot auch Gelegenheit für einen Blick hinter die Kulissen und sich in der Oper beispielsweise in der Kunst der Regie versuchen. Die Aufgabe bestand darin, eine Szene der „Zauberflöte“ von Wolfgang Amadeus Mozart zu inszenieren. Das Publikum durfte über den Rahmen entscheiden, zum Beispiel ob sich Pamina und Papageno an einem Fleischertresen oder in einer Arztpraxis begegnen sollten. Sopranistin Ania Vegry und Bariton Jonas Böhm füllten die Szenen dann derart humorvoll und mit großer Spiellaune, dass es für alle Besucher ein sehr unterhaltsamer Abend war.

Große Spielfreude: Sopranistin Ania Vegry (Mitte) und Bariton Jonas Böhm begeisterten die Nacht-Besucher in dem Workshop zur Opernregie. Eine Zuschauerin durfte als Patientin in einer Arztpraxis auch mitmachen. Quelle: Lill

Neu war in diesem Jahr, dass es keine Kulturbusse der Üstra gab, die zwischen den Spielstätten verkehrten. Dafür bekamen die Nacht-Besucher mit ihrem Eintrittsbändchen eine Fahrkarte, mit der sie Bus und Stadtbahn fahren konnten. Die meisten kamen auch so pünktlich zu den Aufführungen – oder aber waren bei trockenem Wetter mit dem Fahrrad unterwegs.

Ein langer, launiger Abschied für die Nacht der Theater

Die im Sommer scheidenden Theatermacher von Schauspiel und Oper verabschiedeten ihre letzte Lange Nacht im Theaterhof des Schauspielhauses, zunächst mit einem fetzigen Konzert der Funk- und Soul-Crossover-Band Mädchensauna, dann mit der Abschlussparty im Foyer. Ein langer, launiger Abschied.

Auch 2020 dürfen sich Hannovers Theaterfans wieder auf eine Lange Nacht freuen. Der künftige Schauspielsprecher Nils Wendtland: „Das Schauspiel ist im nächsten Jahr sicher dabei. Wir schauen uns die Lange Nacht dieses Mal an und überlegen uns dann Konzepte für das nächste Jahr.“ Gleiches bestätigte die künftige Opernsprecherin Christiane Hein.

Von Sönke Lill