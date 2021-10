Hannover

Der Mönch gehört noch zu den Privilegierten. „Mein älterer Bruder wird das Anwesen meiner Eltern erben“, erzählt er: „Deswegen wurde ich als Kind ins Kloster gegeben. In der Klosterschule lernet ich lesen, schreiben und Latein.“ Und schon hat man wieder etwas gelernt über das Mittelalter, in der Ausstellung „Ritter und Burgen“ im Landesmuseum.

Eine Mitmachausstellung für Familien ist diese „Zeitreise ins Mittelalter“. „Das Besondere ist der personalisierte Blick auf die Geschichte“, sagt Direktorin Katja Lembke: „Wir stellen Menschen vor, mit denen man sich identifizieren kann; man kann auf diese Weise niedrigschwellig besser verstehen.“

Lesen Sie hier: So wird Kunst für Kinder spannend

Alltag im Mittelalter

Das ist notwendig: Das heutige Mittelalter-Bild ist medial geprägt, von Serien wie „Game of Thrones“, Geschichten voller Abenteuer, mehr oder weniger edler Ritter und – ebenso mehr oder weniger – holden Burgfräulein.

Doch die Realität war weit weniger mondän. Und so stehen eben nicht nur Ritter und Burgherrin bereit als Paten ihres Zeitalters, sondern auch Händlerin, Spielmann, Handwerker, Mönch und Bauer. Sieben Stationen, sieben exemplarische Leben – und viel Raum zum Mitmachen.

So erfährt man zum Beispiel beim Mönch etwas über die Schriftkultur dieser Zeit – und ebenso etwas über die Architektur der Klöster und den medizinischen Kenntnisstand. Beim Handwerker lässt sich Schießpulver herstellen und ein Schwert schmieden, beides völlig gefahrlos. Die Ausstellungsmacher setzen bei der Vermittlung geradezu beispielhaft auf eine Mischung analoger und digitaler Mittel.

Lesen Sie hier: So plant das Landesmuseum für 2021

Eine Seuche aus Asien

Uns so tappst man bei der Händlerin auf projizierte Schaltflächen auf dem Boden und erfährt, wie international und divers es im Mittelalter zuging. Übrigens im Guten wie im Schlechten. An dieser Station lässt sich auch nachvollziehen, wie sich eine Seuche – die Pest – von Asien nach Italien kommende über den Kontinent ausbreitete. Als die Ausstellung vor drei Jahren konzipiert wurde, war noch nicht abzusehen, dass sich die Geschichte auch in diesem Fall wiederholen könnte.

„Ritter und Burgen“ ist ein internationales Kooperationsprojekt des Landesmuseums Bonn mit dem Museon Den Haag, dem Museum Het Valkhof Nijmengen und Bruns B.V. Bergeijk und war dort bereits zu sehen – jeweils angereichert mit Exponaten aus dem Fundus des jeweiligen Hauses.

Lesen Sie hier: Landesmuseum-Direktorin Lembke über Last und Lehren aus der Pandemie

Zur Eröffnung gilt freier Eintritt

So erfährt man im Landesmuseum auch viel über die Geschichte Niedersachsens. Das freut auch Björn Thümler, Minister für Wissenschaft und Kultur und studierter Historiker, der beim Presserundgang einen ritterlichen Lanzengang wagt und sofort aktuelle Bezüge zur tagesaktuellen Politik entdeckt: „Wenn man verloren hat, hat man verloren“, sagt er schmunzelnd: „Ich glaube, dass es für einige ganz gut wäre, diese Ausstellung mal zu besuchen.“

Zur feierlichen Eröffnung am 1. Oktober 2021 ist der Eintritt ins Landesmuseum den ganzen Tag über frei, auch in die andere Sonderausstellung „Im Freien“ in den Kunstwelten. „Ritter und Burgen. Zeitreise ins Mittelalter“ läuft dann noch bis zum 20. Februar 2022.

Von Stefan Gohlisch