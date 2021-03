Gleich drei Publikationen sind zur Ausstellung „Kinosaurier“ erhältlich. Vom Landesmuseum selbst stammt der Comic „Dinosaurier“ (4,90 Euro); ihn gibt es derzeit bei Comix am Steintor. In Zusammenarbeit mit der Hochschule Hannover entstand „ComicSaurier“ (14 Euro erhältlich ab Museumsöffnung). Von Joshua Knüppe, dessen Bilder in der Ausstellung hängen, kommt die Graphic Novel „Europasaurus. Urzeitinseln voller Leben“ (19,80 Euro). Im Moment kann man sich die Ausstellung über die Web-App des Landesmuseums (erhältlich auf dessen Internetseite) anschauen. Und das Mini-Kino Lodderbast zeigt online begleitend zur Schau einige Filme. So soll es am 28. März ein „Jurassic Park“-Special geben.

lodderbast.de