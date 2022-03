Hannover

Ein Engel mit ausgebreiteten Armen, durch den man hindurchschauen kann – das ist kein Wunder, sondern eine Skulptur auf dem Friedhof in Himmelpforten bei Stade. Geschaffen hat ihn Stephanie Link 2011 im Auftrag der Kirchengemeinde. Aus einer schwarzen Granitplatte, die mit einem Edelstahlrahmen umgeben ist, wurde die Engelsfigur herausgefräst. Sie steht auf einem weißen Betonsockel, der als Treppe angelegt ist. Die zwei Meter hohe Skulptur soll nach der Intention der Hildesheimer Künstlerin Menschen, deren Angehörige in einem schmucklosen Rasengrab beerdigt sind, als Ort für ihre Trauer dienen.

Ob sie so einen Ort überhaupt brauchen? Tatsächlich werden von Friedhofsbesuchern häufiger kleine Engelsfiguren und Steine auf den Sockel gelegt. „Man kann durch den Engel in die Ewigkeit blicken oder man schaut durch ihn auf den benachbarten Supermarkt und damit in die Gegenwart“, so Link bei der Vorstellung ihres Kunstwerks beim online-Workshop „Endlich! Zeitgenössische Kunst auf dem Friedhof“.

Kreis als Symbol der Unendlichkeit

Auf der Veranstaltung des Arbeitsfeldes Kunst und Kultur der Evangelischen Landeskirche Hannover präsentierte Link jetzt noch ein zweites Werk: Ein rundes Mosaik aus gebranntem Ton in Form einer Rosette, das einen Durchmesser von 1,60 Meter hat und auf dem Friedhof Himmelpforten in den Boden an einer Wegkreuzung eingelassen wurde. Es zeigt eine Blüte in verschiedenen Erdfarbtönen, die von einem Spruchband mit der Inschrift „Das Ende ist nicht das Ende ist nicht das Ende ist nicht das Ende ist nicht das Ende ist nicht“ umgeben ist. Ein Satz in Endlosschleife. „Der Kreis ist ein Symbol für Unendlichkeit, die Blüte ein Symbol für Leben und Vergänglichkeit, die Inschrift ein Zeichen der Hoffnung“, sagt Link. Auf dem Dorffriedhof von Idensen bei Wunstorf zeigt Link in einer Ausstellung ab Anfang April eine abgewandelte Form dieses Objektes, bei der die Wörter teilweise neu angeordnet werden. So ergeben sich Sätze wie „Ist nicht das Ende das Ende“.

Die Bildhauerin Ulrike Gölner bei der Arbeit an ihrer Holzstele auf dem Friedhof Eystrup. Quelle: Ronald Vogel.

Auch auf dem Friedhof der evangelischen Kirchengemeinde Eystrup bei Nienburg findet man seit zwei Jahren moderne Kunst. Vor dem Mausoleum steht eine helle Holzskulptur von Ulrike Gölner – eine geschwungene und gefächerte rund zwei Meter hohe Stele, die die Bildhauerin mit der Kettensäge aus einem gebogenen Baumstamm geschaffen hat. Der Maler und Bildhauer Henning Diers hat die Innenwände des Mausoleums farblich neu gestaltet. Das kalte Weiß der etwas schmuddelig wirkenden Wände hat er mit 70 Kilo Wachs in ein warmes Gelb verwandelt, wobei die Farbe von unten nach oben immer heller wird, wie bei einer Kerze.

Pastor Thies Jarecki weiß, dass die Meinungen darüber durchaus unterschiedlich waren. „Es gab auch Stimmen wie ‚Dafür geben sie Geld aus und an den Wegen wird nichts gemacht‘“, erzählt Jarecki. Er betont, dass eine kirchliche Stiftung und nicht die Kirchengemeinde die Kunstwerke finanziert hat. Und er kann inzwischen auch darauf verweisen, dass die Wege auf dem Friedhof erneuert werden.

Friedhofskultur gehört zum immateriellen Kulturerbe

Für Jarecki sind die Kunstprojekte auf dem Friedhof ein Versuch, den Gottesacker rund um die Kirche ins Gespräch zu bringen und ihn zu einem Ort zu machen, auf dem Menschen ins Nachdenken und miteinander in Kontakt kommen – bei Freiluftgottesdiensten, bei Konzerten, bei Festen und bei Lesungen, aber auch bei der Grabpflege. Er versucht damit gegen die Tendenz anzuarbeiten, dass Gräber oft pflegeleicht angelegt und seltener besucht werden. „Der Friedhof ist ein öffentlicher Raum. Wir wollen zeigen, dass das ein schöner Ort ist, an den Menschen gerne gehen. Dazu kann Kunst beitragen“, sagt Jarecki, der darauf hinweist, dass die deutsche Friedhofskultur 2020 von der deutschen Unesco-Kommission zum immateriellen Kulturerbe erklärt wurde.

Er freut sich, dass Gemeindemitglieder aus eigener Initiative 4000 Euro gespendet haben, damit die Holzskulptur von Ulrike Gölner dauerhaft auf dem Friedhof aufgestellt werden konnte. „Sie hat die Skulptur auf dem Friedhof geschaffen, Besucher konnten ihr bei der Arbeit zuschauen und sich mit ihr unterhalten“, berichtet Jarecki. Das Mausoleum wurde lange als Friedhofskapelle genutzt. Heute ist es tagsüber meist geöffnet und lädt zu stiller Andacht ein – ein Angebot, das auch durch die freundlichere Atmosphäre nach der Wandneugestaltung häufiger angenommen wird.

Liberalere Friedhofsordnungen

Friedhofsordnungen sind in den vergangenen Jahren deutlich liberaler geworden. Das ist eine Reaktion darauf, dass immer mehr Menschen individuelle Vorstellungen von ihrer letzten Ruhestätte haben und nicht selten die Beerdigung im Friedwald oder auf See vorziehen. Dadurch bleiben zunehmend Friedhofsflächen leer. Andererseits klagen Künstlerinnen und Pastorinnen auf dem Workshop über kitschige Figuren wie glühende Hirsche auf den Grabfeldern. Jarecki findet das nicht tragisch – es gebe halt unterschiedliche Geschmäcker und eine gewisse Anarchie auf den Gräbern könne auch zu Gesprächen führen.

Was ist Kunst, was ist pietätlos? Mit dieser Frage sieht sich die Dresdner Bildhauerin Susan Donath konfrontiert. Sie hat 2007 Schneewittchen liegend in einem Sarg dargestellt und ist seitdem auf der Suche nach einem Friedhof, auf dem sie die Märchenfigur beerdigen und für sie einen Grabstein aufstellen kann: „Von deutschen Friedhofsverwaltungen habe ich bislang nur Absagen bekommen mit der Begründung, dass sich Friedhofsbesucher dadurch gestört fühlen könnten. Noch will ich nicht aufgeben und bin weiter auf der Suche.“

Von Joachim Göres