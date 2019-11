Till Brönner spielt nach zwölf Jahren sein Weihnachtsalbum erstmals live

Hannover

Bereits zwölf Jahre ist es her, als Till Brönner sein Weihnachtsalbum veröffentlichte. Jetzt spielt der preigekrönte Jazz-Virtuose „The Christmas Album“ erstmals live. 1.800 Fans kamen am Freitag in den Kuppelsaal, um verjazzte und kompositorisch erweiterte Weihnachtsklassiker, zum Fest passende swingende amerikanische Standards und weitere Kompositionen von Brönner zu erleben.

Mit sichtbarer Spielfreude, Lockerheit und Virtuosität erklangen Versionen von "Auld Lang Syne", "Winter Wonderland" und einem originell interpretierten "Let It Snow". "Better Than Christmas" und "Last Christmas" von George Michael fehlten natürlich auch nicht. Der Lied-Klassiker "Stille Nacht" wurde als fetziger brasilianischer Samba zur Denksportaufgabe. Gar nicht leicht erkennbar – und zudem ein langes Stück, bei dem alle solistisch brillierten. Vor allem David Haynes mit seinem Top-Drum-Solo.

Mit dabei: ein internationales Top-Septett

Auf seiner aktuellen "Better Than Christmas"-Tour hat Brönner wieder hochkarätige Jazz-Musiker und langjährige Weggefährten dabei: Saxophonist Mark Wyand, Gitarrist Bruno Müller, Pianist Olaf Polziehn, Keyboarder Jan Miserre, Bassist Christian von Kaphengst, Schlagzeuger David Haynes und Sänger Frank McComb. Ein internationales Top-Septett also.

Till Brönner mit seinem Top-Septett. Quelle: Rainer Droese

Sänger McComb arbeitete schon mit Prince und Will Smith

Als besonderes musikalisches Kaliber entpuppte sich Sänger McComb: Er arbeitete bereits mit Prince, Chaka Khan, Branford Marsalis, George Duke oder Will Smith zusammen. Mit viel Soul in seiner warmen, vollen, runden Stimme und exzellenten Modulationen, begeisterte er das Publikum. Das hochdynamische Stück "Another Day", bei dem er gefühlvoll sang und am Keyboard faszinierend E-Piano spielte, war einer der musikalischen Höhepunkte des Abends.

Ein weiterer: " Moon River". Ein Weihnachtslied, das Brönner besonders zart spielte. Eben so, wie ein Fluss im Mondlicht klingen würde. Schöner Smooth-Jazz, in dem auch Polziehn am Klavier glänzte.

Till Brönner beweist sein Moderationstalent

Brönner, der mit lebendigen und schönen Trompeten- und Flügelhorn-Soli fesselte, stellte an diesem Abend auch sein Moderationstalent unter Beweis. Mal locker, mal kritisch sprach er über Weihnachten, über Familienstreits, enttäuschte Erwartungen und berühmte Weihnachtslieder. "Man kann aus jedem Stück ein Weihnachtslied machen", sagte er – und zeigte gleich wie es geht: Ein rhythmisches Klingen von Weihnachtsschellen, und eine Band, die dazu lässig Dave Brubeck's "Take Five" spielt. Fertig ist ein Weihnachtslied. Lacher. Nicht nur Brönner, sondern auch der Band saß ein Schalk im Nacken.

Für die vielen exzellenten Soli, Duette, Unisono-Passagen und Improvisationen ertönte es immer wieder Zwischenapplaus. Am Ende: Jubel, stehende Ovationen – und eine Zugabe: Brönners selbstgesungene Weihnachtsballade "Christmas is never the way it should be", begleitet von Polziehn am Piano.

Vielleicht ist Weihnachten niemals so, wie es sein sollte. Doch so wie an diesem Abend darf Weihnachten gerne sein – oder klingen. „Better Than Christmas“ eben.

Von Christian Seibt