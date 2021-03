Hannover

Träumen wird man ja noch dürfen: „Wir möchten gern das Haus öffnen und uns mit Besuchern austauschen“, sagt Lena Marie Emrich. Die Rede ist von der „Villa Minimo“ in der Liebigstraße, wo die Künstlerin seit Beginn des Jahres lebt und arbeitet. Natürlich ist die ersehnte Öffnung zurzeit nicht möglich, und da auch ein leibhaftiger Presserundgang entfallen muss, lud der Kunstverein Hannover zu einem virtuellen, in dem neben Emrich der gleichfalls vor Ort wirkende Kollege Sven-Julien Kanclerski zu Wort kam.

Grundlage für all das ist der alle zwei Jahre vergebene, von Stadt und Land geförderte „Preis des Kunstvereins“. In mehrere Stipendien gegliedert, umfasst er ein monatliches Barstipendium von 1000 Euro, die mietfreie Nutzung der vom Bau- und Wohnungsunternehmen Gundlach zur Verfügung gestellten „Villa Minimo“ und eine anschließende Ausstellung.

Lesen Sie hier: „Ohne Wände weiter“: Eine Ausstellung als Heft

Mit Stempelfarbe auf dem Körper

Lena Marie Emrich hat das zweijährige Förderstipendium Niedersachsen erhalten, das einen regionalen Bezug voraussetzt: Die Künstlerin, Jahrgang 1991, lebt zwar in Berlin, ist aber in Göttingen geboren. Vieles in ihrem Werk hat mit Berührungen zu tun, mit deren Vermeidung, mit der Sehnsucht danach. Und es gibt Arbeiten, die brandaktuell wirken, wiewohl sie schon vor der Pandemie konzipiert worden waren.

Dazu gehört eine Reihe von Wandobjekten, die in Hinsicht auf Form und Schichtung Flugzeugfenstern nachempfunden sind. Auf ihnen finden sich eingravierte Spuren, die von Händen oder Gesichtspartien stammen könnten und tatsächlich ebensolchen nachempfunden sind: „Ich arbeite dafür mit Stempelfarbe auf meinem Körper“, sagt Emrich, die allerdings nicht nur auf den realistischen Touch Wert legt: „Mir ist auch das ästhetische Moment sehr wichtig.“

Lässt Dampf ab: Die Installation „Infinity Drift“ von Lena Marie Emrich. Quelle: Sebastian Eggler

Typisch ist hier eben die Verbindung von Alltag und Poesie, zu sehen etwa bei einer Serie von Handtrocknern, üblicherweise in Sanitäranlagen beheimatet. „Sie sollen ihren skulpturalen Eigenwert bekommen“, erläutert Emrich, beraubt die Objekte schon durch eine hohe Hängung ihrer Benutzbarkeit und verpasst ihnen durch den Auftrag von Flip-Flop-Autolack eine changierende Farbwirkung: „Sie verändern sich mit der Bewegung des Betrachters.“

Stichwort Eigenwert: Auf einem Tisch hat die Künstlerin Materialien für eine neue Werkgruppe ausgebreitet. Es sind Trennscheiben, die in Autos eingesetzt werden: „Mein Vater beschäftigt sich als Werbetechniker mit solchen Dingen. Dinge, die hoffentlich irgendwann im Alltag nicht mehr benötigt werden, aber als Kunst weiterbestehen können.“ Emrich will daraus Wandobjekte machen, und die Halterungen werden dann im wahrsten Sinne des Wortes zu Bedeutungsträgern, weil die Künstlerin eigene Schriftzeilen eingraviert, die etwa vom „Haptic Scepticism“ handeln.

Lesen Sie hier: Kunstraum Friesenstraße zeigt Plastiken von Michael Cleff

Kunst aus Plastikabfällen

Der Kollege Sven-Julien Kanclerski, 1988 in Langenhagen geboren, hat sich in der hannoverschen Szene schon länger einen Namen gemacht und ist jetzt mit dem einjährigen Nachwuchsstipendium Niedersachsen bedacht worden. Er arbeitet mit Fotografie, Skulptur oder Installationen und wird die Zeit in der Villa Minimo zur Entwicklung unterschiedlicher Projekte nutzen. Kanclerski verwendet regelmäßig Plastikabfälle, die er mit einem eigenen Maschinenpark in seinem Lister Atelier („Ist mit Fahrrad nur fünf Minuten entfernt“) zerkleinert, einschmilzt und in neue Formen presst – dabei können Gebilde von erstaunlicher Ästhetik entstehen.

Freundliches Kerlchen: Die Skulptur „I Believe“ von Sven-Julien Kanclerski. Quelle: Sebastian Eggler

Es geht Kanclerski nicht darum, den großen Gutmensch-Pokal zu gewinnen: „Auf das Etikett ,Recycling-Künstler‘ lege ich keinen Wert, wenngleich ich es natürlich schön fände, wenn die Betrachter für das Material sensibilisiert würden.“ Auch will Kanclerski zusammen mit einem Grafiker eine Auswahl aus seinem Foto-Archiv, an dem er seit 15 Jahren arbeitet, in Buchform bringen. Bei den Aufnahmen stehen weniger Menschen als Orte im Vordergrund, wie zwei Beispiele mit mehrdeutigen Bodenbeschaffenheiten zeigen: „Zu dem Thema habe ich als Skater sowieso eine besondere Beziehung. Diese beiden Fotos zeigen Architekturen, haben für mich aber dazu etwas faszinierend Organisches.“

Lesen Sie hier: Projektraum „konnektor“ feiert Zehnjähriges

Der Kunstverein Hannover will das Prinzip der virtuellen Besuche nach Ostern rund um die vor Ort laufende Ausstellung „No Body Get a Head, 1991–2020“ von Pieter Schoolwerth fortsetzen. Am 11. April um 17 Uhr geht es direkt nach Brooklyn, wo Schoolwerth in seinem Atelier ein Gespräch mit Kunstvereins-Direktorin Kathleen Rahn führen wird.

Von Jörg Worat