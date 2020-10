Hannover

Der Begriff „ Mantra“ ist hierzulande vielleicht etwas einseitig besetzt. Daher ist zu hoffen, dass kein Besucher der Kunstfestspiele Herrenhausen mit falschen Vorstellungen zur Aufführung des gleichnamigen Werks von Karlheinz Stockhausen kam. Langgezogen schwebende „Om“-Klänge waren in der Orangerie jedenfalls nicht angesagt.

Überhaupt steht hier das repetitive Moment, wenngleich vorhanden, nur bedingt im Vordergrund. Andreas Grau und Götz Schumacher, die zusammen als „GrauSchumacher Piano Duo“ auftreten, bedienten nicht nur ihre Tastaturen, sondern auch elektronische Ringmodulatoren und kleine Zimbeln. Außerdem sind bei diesem Stück der Einsatz von Holzperkussion und Morse-Einspielungen vorgesehen.

Die strenge künstlerische Zucht

Das eröffnet eine Fülle von Variationsmöglichkeiten der zugrunde liegenden musikalischen Formel. Die Klänge können wabern, zittern und zerren; es gibt leise und laute Momente, verhaltene und aberwitzig rasante. Irgendwann müssen die Pianisten sogar aufstehen und sind gegenseitig anblaffen.

Also ist die große Beliebigkeit angesagt? Gerade nicht: Ob aus diesem so facettenreichen, aber durchkomponierten Material ein großes Ganzes wird, hängt stark von den Interpreten ab – Grau und Schumacher waren in der Klangregie von Joachim Haas der äußerst schwierigen Aufgabe voll gewachsen. Das klang stets lebendig und gehorchte gleichzeitig der „strengen künstlerischen Zucht“, die einst Kurt Schwitters, auf seine Art ebenfalls ein Meister in der Kombination von Materialien, gefordert hatte.

Ein Indiz mag die Publikumsreaktion sein. Der Abend hatte offenbar seine eigene Magie, denn erst gegen Ende des rund 70-minütigen Vortrags wurden hier und da vernehmliche Huster laut. Und danach gab es eine Menge Beifall nebst immerhin zwei Ovationen im Stehen.

Von Jörg Worat