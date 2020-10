Hannover

Es wäre ja langweilig, wenn nicht kurz vor Schluss noch etwas schiefgehen würde: Der Auftritt der Gruppe „1927“ am letzten Tag der „ Kunstfestspiele Herrenhausen“ in der Orangerie verzögerte sich, weil ein Konzert im benachbarten Galeriegebäude den vorgesehenen Zeitrahmen sprengte und einige Besucher Karten für beide Vorstellungen gebucht hatten. Und als aus der angekündigten Wartezeit von zehn Minuten deren 25 wurden, war‘s schon etwas nervig – doch sollte sich die Geduldsprobe letztlich als lohnend erweisen.

Die britische Compagnie pflegt eine sehr eigenständige Mischung aus Erzähltheater, Animationsfilm, Pantomime und Live-Musik. Für ihr Stück „ Roots“, hier als deutsche Erstaufführung mit entsprechenden Übertiteln zu sehen, hat sie sich bei einer Sammlung traditioneller Märchen aus unterschiedlichen Kulturkreisen bedient. Und zielsicher diejenigen herausgesucht, die entweder eine völlig unerwartete Pointe haben oder überhaupt keine, zumindest keine nachvollziehbare.

Bekloppte Könige und gierige Fischer

Der bekloppte König, der seine Braut ständig erniedrigt, auf dass sie keine „herrschsüchtigen eigenen Gedanken“ entwickle, bekommt am Schluss keineswegs die Quittung – vielmehr wird das Dusselchen, das sich alles gefallen lässt, als Vorbild für Frauen überall auf der Welt gepriesen. Der ewige Pechvogel darf endlich bei Fortuna vorsprechen, nur um zu erfahren, dass er an einem „glücklosen Tag“ geboren wurde und sich daher niemals etwas an seinem Schicksal enden werde. Und der Plan des Fischerpaars, das eigene Kind zu meucheln, um selbst mehr Essen auf dem Tisch zu haben, erweist sich als unausgereift: Wenn einer weniger angelt, gibt‘s logischerweise auch weniger Beute.

Star des Abend ist aber die gefräßige Katze. Sie verspeist zunächst eine Portion Haferbrei, dann, schon befremdlicher, Kelle und Geschirr, in der Folge das Frauchen, einen Postboten und alle Menschen in einer Schule, schließlich Himmel, Hölle und den gesamten Erdball – bis Mieze, nun offenbar halbwegs gesättigt, im All treibt.

Zwischen Stummfilm und „ Monty Python “

Das Performance-Quartett tritt in direkte Interaktion mit den gezeichneten Bildern, untermalt von Live-Musik, die auf Violine oder E-Bass dargeboten werden kann, aber auch auf Windschläuchen oder der Singenden Säge. Ein kluger Schachzug bestand darin, die zugespielten Erzähltexte nicht von Profis lesen zu lassen, sondern dafür Freunde und Familienmitglieder einzubinden: Da diese sich erst gar nicht groß um Gestaltung bemühten, entstand eine gewisse Nüchternheit, auf deren Grundlage die skurrilen Szenen um so besser zur Geltung kommen.

Ein Abend, der irgendwo zwischen der Ästhetik alter Stummfilme und „ Monty Python“ liegt. Und ein beachtlicher Abschluss der diesjährigen Kunstfestspiele.

Von Jörg Worat