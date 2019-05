Hannover

Das sind die Momente, in denen sich Zeit und Müdigkeit auflösen. Man hat eine Nacht mit wunderbarer Klaviermusik hinter sich, die Sonne geht morgens vor sechs über den Herrenhäuser Gärten auf, und man hat noch reichlich wunderbare Klaviermusik vor sich. Begleitet vom Zwitschern der Vögel, denn das ist so gewollt.

Kultpianist spielt für die Vögel

Ganz hinten im Garten steht der Remy de la Fosse-Pavillon, hier blättert Kultpianist Pierre-Laurent Aimard das letzte Kapitel des legendären „Catalogue d’Oiseaux“ (1956 entstanden) von Olivier Messiaen auf, spielt hochkomplexe Klavierstücke, die seltsamen Vögeln wie dem Seidenrohrsänger oder Trauersteinschmätzer gewidmet sind. Und ihre lebendigen Artgenossen überall im Open-air-Konzertsaal begleiten lautstark die ungewohnten Klänge wie den beginnenden Tag.

Herrenhäuser Gärten und Schloss werden bespielt

Besser kann man sich eine Hymne an die Schönheit der Natur kaum vorstellen als dieses Dauerkonzert der Kunstfestspiele – bei dem Aimard den kompletten „Katalog der Vögel“ spielt und durch die Wahl der wandelnden Spielorte ganz nebenbei das Herrenhausen-Ensemble ehrt – indem er seinen mächtigen Bösendorfer-Flügel am Nachmittag und Abend vorher im Gartentheater, an der Aussichtsterrasse, nachts im Schloss und morgens im Pavillon aufbauen lässt. Und spielerische Höchstleistung vollbringt zur Feier von Waldkauz und Steinlerche mit mächtigem Akkordgewummer und zartestem Diskant, das dann fast noch von entfernt zu hörenden Vögeln übertönt wird. Nur die Konzertkleidung ist etwas under-dressed – mit Fleece-Jacke gegen die Kälte und Sonnenbrille gegen die unter- und aufgehende Sonne. So ist das hier alles eine sehr lange Sternstunde zum Abschluss der diesjährigen Kunstfestspiele.

Von Henning Queren