„Doch weiß ich nichts von allem, was geschehn / Die ganze Welt war mir ein Dudelsack“: So äußert Sosias in Heinrich von Kleists „Amphitryon“ seine Verwirrung. Und womöglich wäre der gute Mann auch bei einer Zeitreise in die heutige Orangerie durcheinander gekommen – der Auftritt des bretonischen Dudelsackspielers Erwan Keravec bei den Kunstfestspielen Herrenhausen stand jedenfalls unter besonderen Vorzeichen.

Die sich schon beim Einlass manifestierten, als die Besucher Ohrstöpsel angeboten bekamen. Das dürfte allerdings diejenigen weniger überrascht haben, die sich bereits mit dieser Art Musik beschäftigt haben: Da kann es schon mal sehr laut werden, und extremere Frequenzen vor allem im Höhenbereich sind keine Seltenheit. Zudem hatte Keravec Verstärkung mitgebracht, die ebenfalls für hiesige Verhältnisse fremdartige Blasinstrumente bediente: Bruder Guénolé Keravec, Erwan Hamon und Mickaël Cozien waren auf Trélombarde, Bombarde und Biniou zugange. Hier und da kam auch ein Schuss Elektronik ins Spiel.

Klangwelten erschließen

Eine Menge Ungewohntes also, zumal keine gefälligen traditionellen Weisen auf dem Programm stand, sondern jüngere Kompositionen. Aber man kommt man gerade zu den Kunstfestspielen, um neue Erfahrungen zu machen, und die hier erschlossenen Klangwelten erwiesen sich in der Tat als einzigartig.

Szenische Momente eingeschlossen: Zu Beginn reihte sich das Quartett keineswegs brav auf, sondern wanderte kreuz und quer über die Bühne, produzierte zunächst mit Hauchen und Klappern auch eher Geräusche als Töne, bis die Sache in etwas geordnetere Bahnen überging: „Walk On By“ heißt das Stück des japanischen Komponisten Otomo Yoshihide.

Aus dem selben Land stammt Susumu Yoshida, der sich aber in Frankreich niedergelassen und unter anderem bei Olivier Messiaen studiert hat. Seine „Ode Funèbre à Tristan“ stellte eine Art Ruhepunkt im Programm dar: Da erklangen ausgeprägt melodiöse Elemente über durchgehenden Drones, im Verlauf kam es indes zu Brüchen und sanften Entgleisungen.

Intensität hat ihren Preis

Mit einem Stück des schwedisch-israelischen Komponisten Dror Feiler war eine waschechte Uraufführung ins Programm aufgenommen worden: eine unter dem Strich etwas akademisch anmutende, aber abwechslungsreiche Angelegenheit, in der besonders einige quecksilbrige Passagen und süffige Glissandi gefielen. Zweimal entfaltete Erwan Keravec solistisch viel Power, die ganz große Dröhnung – das kann man hier wörtlich nehmen – kam aber in voller Besetzung zustande. Am eindrucksvollsten zum Abschluss bei Wolfgang Mitterers „RUN“ mit seinen satten Stampfeffekten.

Aus dem Tatbestand, dass der Applaus nach dem rund einstündigen Konzert nicht wirklich zugabenkompatibel ausfiel, sollte man keine gar zu weitreichenden Schlüsse ziehen – Intensität hat eben ihren Preis.

Von Jörg Worat