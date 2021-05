Hannover

Die Kunstfestspiele schalten nach Frankfurt/Main, und der dortige Protagonist und Pianist Florian Weber fackelt nicht lange. Eine kurze Anmoderation, und dann geht es kopfüber in die Musik: Zwölftontechnik, und wer da an Arnold Schönberg denkt, hat doppelt recht. Denn mit dem Ensemble Modern ahmt Weber musikalisch die Idee des Koalitionsschachs nach, was der Komponist in den 1920er Jahren erfand.

Auf Schönbergs Schachbrett und im Frankfurter Dachsaal der Ensemble Akademie stehen sich vier Parteien gegenüber, die während des Spiels Koalitionen und Rivalitäten bilden, also Dialoge und Soli spielen können. Für Webers elf Musiker bedeutet das ein Mit- und Gegeneinander, sie sind Improvisateure und auch Komponisten und haben allesamt eigene Zwölftonreihen beizutragen.

Ansehnlich produzierter Stream

Die Musik beginnt als Geräuschcollage, mit Perkussion an einem Heizkörper. Vier Bläser, drei Streicher, zwei Trommler, ein Bassist sind dabei, Pianist Weber gibt die Impulse inmitten der Gruppe. Die Dodekaphonie bietet den einzelnen Tönen der Reihe viel Platz, das Rearrangement ist ans Motiv gebunden, das der jeweilige Musiker vorgibt. Klarinettist Jaan Bossier scheint mit seiner Reihe erst zart in moderne Jazz-Gefilde zu spielen, eine weiche Trompete setzt ein, in den Händen seiner Mitmusiker gewinnt die Reihe dann an metallener Distanz.

Stets ist die Entwicklung ein Unikat, jeden Abend etwas anders, aber sicher antagonistischer, heterogener als konventionelle Ensembles. Denn wenn die elf einmal keine Freunde sind, dann klingt das auch so: aufreibend und explosiv, aber stets mit überraschenden Richtungswechseln in Richtung Quasi-Tonalität. Der Stream dazu ist ansehnlich produziert, mit Schnitten zu den zu den Mitmusikern auf- und zum Motiv abblickenden Musikern. Der Ton könnte indes etwas lauter und ausgewogener sein.

Zwölftonmusik ist natürlich der Inbegriff von Hochkultur, der Adorno jubeln ließ und an dessen Grundgedanken sich unbedarfte Hörer erst gewöhnen müssen. Doch aus dem Dachsaal kommt kein Elfenbeinturm-Soundtrack, sondern intensiv gespürte Klangkunst, bei der es auch mal klappert und fiept wie in einer Voliere, wenn die Bläser nur ihr Mundstück spielen.

80 Minuten bis zum Schachmatt

Gleich darauf aber legt Weber an den Tasten los und spielt ein furioses, mehrminütiges Solo, lässt Bläser, Streicher und Perkussion einsteigen für eine ungeniert jazzige Passage mit kurzen Wiederholungen. Ohnehin scheint die zweite Hälfte des Abends mehr an den rhythmischen Exkursionen des Jazz interessiert als an der Schönberg-Webern-Schule. Das liegt vor allem am Stil des Pianisten, der als Mittelpunkt des Ensembles die Freiheiten der anderen produktiv eingrenzt, und an Drummer David Haller, dessen improvisatorisches Feingefühl den ihm gebotenen Platz nie überstrapaziert.

Dass sich nach 80 Minuten Koalitionsschach etwas Ermüdung einstellt, passiert trotz der gleichbleibenden Exzellenz der Solisten. Der Einfallsreichtum führt auch beim Schach immer nur so weit: Am Ende muss auch in Schönbergs Version – solange niemand Patt anbietet – jemand gewinnen. Und das sind am heutigen Abend wohl die Zuhörer.

Von Lilean Buhl