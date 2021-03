Hannover

Die beste Nachricht vorab: „Wir gehen fest davon aus, dass wir stattfinden. Wir werden spielen“, sagt Intendant Ingo Metzmacher. Die Kunstfestspiele Herrenhausen 2021 sind vorbereitet: Vom 13. bis 30. Mai sind 24 Produktionen und zwei ortsspezifische Installationen geplant, darunter sechs Uraufführungen und vier deutsche Erstaufführungen.

Es geht in unerhörte Klangwelten und mit dem Boot über die Graft, an die bekannten Spielorte und erstmals auch ins Schauspielhaus. Kulturdezernentin Konstanze Beckedorf wertet die Pläne daher auch als deutliches Signal: „Die Kultur ist da, und die Kultur will da sein!“ Oberbürgermeister Belit Onay meint: „Das kulturelle Leben ist vergangenes Jahr extrem beeinflusst worden.“ Umso mehr freue er sich „auf spannende Festivaltage und auf tolle Begegnungen“.

Eröffnungswochenende an vier Tagen

Organisatorisch wird dieses Festival von der Pandemie beeinflusst; inhaltlich habe man aber keine Abstriche machen müssen, sagt der aus Altersgründen scheidende Dramaturg Stephan Buchberger. Im Gegenteil: Weil Christi Himmelfahrt günstig liegt, wird das Eröffnungswochenende gleich vier Tage lang zelebriert.

Zum Start am 13. Mai bringt der Komponist, Regisseur und Musiker Heiner Goebbels seine jüngste Arbeit „Liberté d’Action“ mit dem Schauspieler David Bennent, dem Ensemble Modern und Texten des Dichters und Malers Henri Michaux (1899–1984) zur Uraufführung.

Der große Kunstfestspieletag am 16. Mai bietet ein Programm für die ganze Familie – und am Abend im Großen Sendesaal das Konzert „Des Canyons aux Étoiles“ von Olivier Messiaen mit der NDR Radiophilharmonie unter der Leitung von Metzmacher selbst. Der Gastgeber wird auch am 28. Mai selber am Klavier sitzen: Begleitet vom Sänger Georg Nigl spielt er in der Galerie Herrenhausen Werke von Wolfgang Rihm und Franz Schubert.

Allabendlich wird im Arne-Jacobsen-Foyer die Lichtinstallation „Lost Artefacts, lost Presents“ von Mischa Kuball zu sehen sein. Die Gruppe Yrd. Works lädt während des gesamten Festivals zu Bootstouren über die Graft mit Audioguide. Auch der im vergangenen Jahr erstmals erschlossene Ehrenhof wird wieder bespielt – unter anderem mit dem multimedialen TheaterParcours „Landscapes and Bodies“ der Gruppe, der den Raubbau an Mensch und Natur thematisiert. Hochpolitisch wird es auch beim Gastspiel im Schauspielhaus: „The Sea between my Soul“ erzählt als Rockmusical von den Ertrinkenden im Mittelmeer, dargeboten durch ausgestopfte Tiere – die Menschen, die diese Geschichten erzählen könnten, leben nicht mehr.

„Die Menschen lechzen nach Kultur“

Schon im vergangenen Jahr, als die Kunstfestspiele kurzfristig vom Mai in den Oktober wanderten, zeigten die Veranstalter, dass sie – eine große Ausnahme – ein Festival unter Pandemiebedingungen stemmen können. Sie sind zuversichtlich, dass es auch diesmal klappt. Es ist auch nötig: „Die Menschen“, sagt Kulturdezernentin Beckedorf, „lechzen nach Kultur“.

