Hannover

Was werden wir in Zukunft essen? Dieser Frage widmet sich die Ausstellung „FoodFuturesArt“ in der Kunsthalle auf dem Faustgelände. Internationale Künstler stellen dort ihre Arbeiten rund ums Thema Nahrungsmittel aus.

Eine Installation fällt dabei sofort ins Auge: Ein kunstvoll gestalteter Turm aus Dosen und Gläsern von Lebensmitteln. Die Besucher sind dazu eingeladen, sich ruhig etwas davon mitzunehmen. Doch Vorsicht! Wer zu viel nimmt, bringt das gesamte Konstrukt zum Einsturz.

Auf der anderen Seite der Halle befindet sich ein großer Kreis der verdeutlicht, wie viel Grundnahrungsmittel wie Mais, Getreide und Reis weltweit produziert werden. Der Mais nimmt deutlich den größten Platz ein – obwohl er nicht etwa zum menschlichen Verzehr angebaut wird, sondern um Mastvieh zu füttern. Dies zeigt eine Alternative auf, um der Ressourcenknappheit zu begegnen: den Fleischkonsum reduzieren. Warum nicht das Rindersteak gegen ein Heimchen austauschen? Ebenfalls sehr nahrhaft und deutlich umweltfreundlicher zu produzieren. Wer es nicht glaubt, kann die Langfühlerschrecken in der Ausstellung gleich kosten.

Ob mit Videos, Bildern oder Skulpturen, die Künstler verbinden in unterschiedlichster Weise das Thema Essen mit der Kunst. Dabei ist dies nicht nur eine Ausstellung, sondern wird auch durch verschiedene Events geprägt. So hat beispielsweise der Tisch in der Mitte durchaus einen praktischen Nutzen. Hier werden an verschieden Tagen Pflanzen und Kräuter aus Hannover präsentiert, die in den meisten Küchen fehlen dürften: Gänseblümchen, Löwenzahn oder Brennnesseln ...

In der Kunsthalle gibt es viel zu entdecken. Welche Bedeutung hat ein Gedeck in Indonesien? Gibt es Kleidung die man essen kann? Und was verbirgt sich hinter einem Geschäft mit der Aufschrift „Nous dispensons la nourriture distributive“? Bis zum 7. Juli können die Besucher der Ausstellung Antworten darauf finden.

Von Kendra Rensing