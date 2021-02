Hannover

Corona führt ständig einen Konjunktiv vor, ein Leben ohne, das den Alltag begleitet. Das gilt für die persönlichen Pläne, aber auch in größeren Strukturen – und nirgendwo so sehr wie in der Kulturbranche. Was und wo hätte man momentan eigentlich gespielt, was hätte man dem Publikum angeboten, wie hätte man sich weiterentwickelt. Und so hätte auch das Gespräch mit den hannoverschen Intendantinnen Laura Berman (Oper) und Sonja Anders (Schauspiel) im Literarischen Salon eigentlich analog und schon vor einem Jahr stattgefunden und sich um die Pläne der ambitioniert zusammenarbeitenden Doppelspitze gedreht.

Eine andere Realität ist dazwischengekommen: Mit den NP-Kulturredakteuren Henning Queren und Stefan Gohlisch als Moderatoren sprachen Berman und Anders nun digital – über Corona, die Zeit danach und den Wandel, den die Intendantinnen eingeleitet haben.

Anzeige

Lesen Sie hier: Literarischer Salon macht Magazin für Corona-Zeiten

Noch kein Corona-Fall im Ensemble

Einen großen Erfolg können sich die Häuser zuschreiben: Im Ensemble gab es keine einzige Covid-Übertragung. „Das bestätigt uns in unseren Hygienekonzepten. Wir sind auch sehr streng, was das angeht“, sagt Anders. Weitreichendes Homeoffice – und bei den laufenden Ballett-Proben zwei wöchentliche Tests – gehören zum Gesamtkonzept, damit nicht auf Abstand inszeniert werden muss. „Alle sind extrem vorsichtig, alle denken an das Haus“, sagt Berman.

Denn trotz aller Ungewissheit – auch so eine Corona-Gemeinheit – muss minutiös geprobt und geplant werden. „Wir bereiten uns darauf vor, irgendwann im Laufe eines Jahres normal spielen zu können“, sagt Berman.

Digital: Das Gespräch wurde per Videokonferenz geführt. Quelle: Screenshot

Die Sehnsucht des Publikums ist ein Pfand für das Theater. Berman werde oft von Leuten angesprochen, „die zuhause die Wände hochgehen“. Doch kommen die Besucher einfach wieder, oder bleibt eine Skepsis vor Zuschauermengen? Im Sommer durften die Häuser bereits ihre Hygienekonzepte zeigen, das klappte gut – der Übergang aus dem jetzigen Shutdown wird eher inhaltlich herausfordernd. „Wir müssen nochmal richtig ackern, um ein Repertoire aufzubauen“, sagt Anders. Auf den Bühnen soll es möglichst lebensfroh zugehen, bloß keine „Spiegelungen des Horrors, den wir gerade haben“.

Lesen Sie hier: Schauspiel Hannover baut Online-Angebot aus

Null Toleranz gegenüber Diskriminierung

Vor der Pandemie waren strukturelle Veränderungen im Gange, in der Branche, aber auch aus Anders‘ und Bermans Hand in Hannover. Sonja Anders pocht auf das Potenzial des Staatstheaters, enger mit der Stadtgesellschaft zusammenzuar­beiten. Am Anfang der Intendanzen, erinnert Gohlisch, sei Offenheit das Credo gewesen, gegenüber der Gesellschaft, der freien Szene, der Diversität. Weiterhin gilt, so Berman, „das Theater anders zu denken“, mit Zusammenarbeit außerhalb der eigenen Mauern. Anders verweist auf Kollaborationen mit freien Theatern und partizipative Projekte in der Cumberlandschen Galerie.

Wie finden gesellschaftliche Emanzipationsprozesse wie die MeToo-Bewegung ihre Wege zurück ins Theater? – immerhin ein Metier, merkt Queren an, was besonders von sexueller Gewalt durchzogen ist. „Es braucht strukturellen Wandel“, sagt Anders, um Sexismus und Klassismus zu vermindern. Nachhaltige Strategien seien auch für sie schwierig zu finden. In ihrem Haus gebe es eine „Null-Toleranz-Politik“ gegenüber Diskriminierung, „und trotzdem passiert es“, sagt sie.

Lesen Sie hier: Theater fordern Runden Tisch mit dem Land

Rücksicht auf neue Lebensentwürfe

Nach wie vor ist die Intendanz in deutschen Theatern eine Männerdomäne, die weibliche Doppelspitze in Hannover ist insofern besonders – auch weil Anders und Berman ihre eigene Machtposition hinterfragen wollen. Bermans Aufstieg innerhalb der Industrie sei mit einer gewissen Selbstaufgabe verbunden gewesen, sie selbst möchte ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das Gefühl geben, dass sie Freizeit und Familie nicht dem Beruf unterordnen müssen. „Vor allem junge Menschen stellen diesen Lebensentwurf immer mehr in Frage“, sagt Anders.

Mit Diversität wollen sich die Intendantinnen weiter auf hohem Niveau auseinandersetzen, was mehr als schlichte Repräsentation beinhalte. Das Schauspiel-Ensemble etwa sei divers, „wir müssen aber nicht 1:1 die Gesellschaft abbilden, dann hätten wir viele 80-Jährige auf den Bühnen“, sagt Anders. In der Oper, die sich eher noch aus den europäischen Kulturen speist, ist die Aufgabe leicht abgeändert – hier will Berman unbedingt einen „Musikimperialismus“ vermeiden, der jegliche lokale Kultur einer europäischen Hochkultur unterordne und verdränge. Die Oper suche ständig nach Möglichkeiten, Kultur aus anderen Bereichen zu integrieren.

Lesen Sie hier: Die Kultur in der Coronakrise – der NP-Jahresrückblick

Zwischen Aktionismus und Lethargie

Wie geht es den Ensembles im zweiten Shutdown? Im Staatstheater werden „alle bezahlt“ sagt Anders, also seien die Sorgen, im Vergleich zur sonstigen Szene, gewissermaßen ein „Klagen auf hohem Niveau“. Andererseits: „Das Materielle ist nicht alles“. Manche ihrer Spielenden verfielen über die Zwangspause in Aktionismus, andere in die Lethargie.

Digitale Ersatzmechanismen waren für die hannoverschen Bühnen erfolgreich, können ultimativ aber kaum den Live-Betrieb ersetzen. „Kunst ist ein Dialog, ist Gemeinsamkeit“, sagt Berman, und die fehle allen Künstlern. Im Zusammenspiel von Musik, Darstellern und Publikum verstecke sich auch das Existenzrecht der Theaterkunst: „Wir fassen uns bei der Hand und gehen gemeinsam in das Ungewisse“, sagt Berman. Den Sprung in die Zeit nach Corona muss das Publikum noch ohne die Assistenz des Theaters und der Oper wagen – diese stehen aber bereits auf der anderen Seite, um es in Empfang zu nehmen.

Von Lilean Buhl