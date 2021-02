Hannover

Mit seinem „Spezial-Club“ wurde Detlef Simon alias Desimo (54) zu einem der rührigsten Kleinkunst-Veranstalter der Stadt. Dann kam Corona. Wie er und sein Team durch die Krise kommen, erzählt Simon im NP-Interview.

Wie geht es Ihnen im Moment?

Es ist schon zermürbend, wenn man ständig sieht: Das habe ich schon verlegt, und jetzt verlege ich es wieder. Und das. Und das. Und das … Dieses Sich-im-Kreis-Drehen und Rumgemumpfe ist auf Dauer entsetzlich.

Die Kraftquellen fehlen?

Ja. Gerade habe ich viel mit dem Steuerberater zu tun, wegen der November- und Dezemberhilfen. Wenn ich mir überlege, was wir 2019 in dieser Zeit gemacht habe, nämlich einfach unfassbar viele Shows – das ist heute kaum noch vorstellbar. Shows im Aegi und im Apollo und noch im Pavillon und, ach ja, noch in Braunschweig und Bad Harzburg … Im zweiten Lockdown hatten wir gerade mal einen Stream im Monat. Aber das wird mehr, im März gibt’s jede Woche einen!

„Ach, du Schande, es kommt näher!“

Wann haben Sie das erste Mal etwas mitbekommen von diesem seltsamen chinesischen Virus, als der er anfangs noch galt?

Als es für mich auch noch der seltsame chinesische Virus war. Also ganz weit weg. Bis ich das erste Mal dachte „Ach, du Schande, es kommt näher“, war es relativ spät. Erstmal war da der Optimismus, das wird schon wieder.

Sie haben sich in Sicherheit gewähnt?

Ja. Wir dachten ja alle, das kommt hier nicht rüber, und, wenn doch, sind wir gut vorbereitet. So wie bei all diesen Schweinegrippen und Hühnerpesten zuvor. Tja …

Die letzte lustige Show für lange lange Zeit

Erinnern Sie sich noch an die letzte reguläre Show?

Die erste Show, die wir absagen mussten, und die letzte, die wir noch gespielt haben, waren in Celle und in Nienburg; die sind immer aneinander gekoppelt. Celle war am Freitag, Nienburg am Samstag und wurde seitens der Stadt schon einmal abgesagt, kurz vor dem eigentlichen Lockdown. Und so hatten wir die seltsame Situation, in Celle noch zu spielen und auf der Bühne einen furiosen Abend zu verleben. Ich weiß noch, wie ich auf der Bühne sagte: „Diese Show, meine Damen und Herren, ist die letzte lustige Show für lange lange Zeit.“ Entsprechend ist das Publikum ausgetickt. Die Leute waren entfesselt.

Mit Abstand: Im September vergab Desimo (rechts) den Publikumspreis seines Spezial-Clubs im Apollo.. Quelle: Katrin Kutter

Und wie war es hinter der Bühne?

Trudelten schon den ganzen Tag die Nachrichten ein. Kollege Sascha Korf, der mitgespielt hat, bekam immer wieder einen Anruf oder eine SMS: nächster Auftritt abgesagt, nächster Auftritt abgesagt … Stefan Danziger war sehr gut informiert und hat sich alle Horrorszenarien, die man sich so vorstellen kann, liebevoll ausgemalt. Hinter den Kulissen war die Stimmung richtig unten, und draußen war es sensationell. Der Gegensatz von „Die Katastrophe ist jetzt da“ und „Wir tanzen auf dem Vulkan“ war absurd.

„Beine hochlegen geht nicht lange...“

Und danach?

Immer noch Optimismus. Motto: Das kriegen wir schnell in den Griff – jetzt erst recht! Wir haben alle geguckt, was kulturell noch geht. Die Solidarität innerhalb der Szene war bemerkenswert. Ich erinnere an Dinge wie das Theater für Hannover in Zusammenarbeit mit der Stadt, daran, wie die Messe oder das Kongresszentrum sich angeboten haben, wie viele Leute unterstützen wollten. Es gab unglaublich viel Motivation, etwas zu bewegen, in der Hoffnung, dass es nach dem Sommer wieder losgeht. Nur mein Manager meinte, es könne zwei Jahre dauern. Und ich sagte: „Hör auf, wenn ich daran glaube, kann ich gleich aufhören zu kämpfen.“

Hat es geholfen, dass Sie nicht ahnten, es werde so lange dauern?

Ich hätte so oder so etwas gemacht. Das ist einfach mein Naturell. Beine hochlegen geht nicht lange ...

Immerhin gibt es Streaming-Shows

Sie haben bei der „Autokultur“ gespielt und im Theater für Hannover Shows organisiert, zugleich per Crowdfunding Streamingtechnik finanziert …

Und das alles war sehr wertvoll. Aber wir haben im Theater für Hannover zum Beispiel gemerkt: Die Menschen kamen ohne viel Schwund, wenn sie schon Karten hatten. Es wurden aber praktisch keine neuen mehr gekauft. Es war schön, das gemacht zu haben, als Aufbäumen. Wir haben im August noch im Apollo mit Abstandsregeln eine Mix-Show gespielt für 40 Personen, und die waren auch alle unter 40. Das ist ungewöhnlich: Wir haben eigentlich auch gesetztere Gäste als Stammpublikum. Das wird sowieso spannend, wenn wir irgendwann mal wieder Veranstaltungen in den Verkauf geben: Welche Leute kommen? Wie viele? Kommen Sie zögerlich? Oder wird es der große Boom?

Sie hatten das Konzept für Streamingshows mit wenig Menschen im Saal und vielen vor den Bildschirmen. Die waren mit dem zweiten Lockdown auch Geschichte, oder?

Und das ist richtig blöd. Der Gedanke war toll: mit wenigen Zuschauern im Saal eine Stimmung zu erzeugen, die sich auch überträgt. Das hat ja auch ein paar Mal gut funktioniert. Und dann war zum zweiten Mal Schluss mit Lustig. Wir haben dann noch einige Shows gehabt, bei denen wir draufgezahlt haben. Und wir haben schmerzlich erfahren, wie sehr ein gähnend leerer Saal herunterzieht. Was funktioniert, sind unsere Talkshows per Stream – da können wir uns gegenseitig motivieren.

Der Lichtstreif am Horizont

Finanzieren können Sie sich damit vermutlich nicht?

Es ist so, dass der Stream als solcher sich jetzt fast finanziert. Aber das deckt natürlich keine laufenden Kosten. Geld verdienen ist im Moment nicht drin.

Haben Sie Corona-Hilfen bekommen?

Zum Glück, ja. So können wir weiter arbeiten und optimistisch bleiben.

Gibt es einen Silberstreif am Horizont?

Ja: dass wir noch einige ausverkaufte Veranstaltungen vor uns her schieben und die Zuschauer wirklich sehr großzügig damit umgehen. Die meisten sagen: „Ist okay. Ich warte.“

Am 16. Februar sendet Desimo die nächste seiner erfolgreichen Streaming-Talkshows aus dem Apollo. Zu Gast sind das Duo Milou & Flint, Synchronsprecher Arndt Schmöle und Musiker Jens Eckhoff. Beginn ist um 20.15 Uhr. Die Teilnahme kostet ab 14 Euro. Mehr Informationen finden Sie hier.

Von Stefan Gohlisch