Das Olympiastadion wartet. Dafür kann man auch ein paar Unannehmlichkeiten in Kauf nehmen. Guernica Mancini sitzt gerade in einem Apartment in Berlin fest, Quarantäne, seit ein paar Tagen. Immerhin ist die Sängerin nicht alleine; die Rest ihrer Band Thundermother ist auch da. Immerhin steht – so die Werbung der Veranstalter – „das größte kleine Konzert Deutschlands“ an.

„Wir geben unser Bestes, um weiter Spaß zu haben“, sagt Mancini. Und so spielt eine der aufregendsten Bands des internationalen Rock-Zirkus vor gewaltiger Kulisse und überschaubarem Publikum. Der Berliner Radiosender Star FM hat es organisiert. Karten für die Show wurden verlost – allerdings nur unter den „vergessenen Corona-Helden – Pflegekräfte, Verkäufer und viele weitere Stützen des Alltags“.

Von der Lehrter Rocknacht auf die großen Bühnen

Gespielt und aufgezeichnet wird am 4., ausgestrahlt am 11. Mai ab 20 Uhr. Wer mag und das entsprechende Equipment hat, kann mittendrin sein: Das Konzert wird so abgefilmt, dass man es auch über VR-Brillen dreidimensional erleben kann.

„Es ist seltsam, definitiv eine interessante Methode, das Beste aus dieser komischen Zeit zu machen“, sagt Mancini: „Aber ich hoffe eindeutig, dass das nächste Mal, wenn wir ein Stadionkonzert geben, es vor vollen Rängen ist.“ Das klingt ambitioniert für eine Band, die noch vor zwei Jahren durch die Länder tingelte und zum Beispiel bei der Lehrter Rocknacht spielte. Übertrieben ist es nicht.

Allein 2020 spielten sie drei Tourneen

Denn spätestens seit dem jüngsten Album „Heat Wave“ der Schwedinnen von 2020 sind Thundermother eine große Nummer im Geschäft – in Deutschland zum Beispiel landete es auf Platz sechs der Albencharts. Es hätte richtig gut losgehen können, was es aus den bekannten Gründen nur eingeschränkt tat. Aber: Wo andere Bands im ersten Jahr der Pandemie teils nur zwei drei Konzerte spielten, waren es bei Thundermother drei Tourneen.

Das Album: „Heat Wave“. Quelle: Handout

„Die am härtesten arbeitende Band der Szene“, so der „Tagesspiegel“, nutzte jede Gelegenheit, um zu spielen. Teils auf einem ehemaligen Feuerwagenwagen, den die Band selbst umgebaut hatte, andere vor Publikum auf Abstand und an Sitzbänken. „Die Regeln haben sich ja jeden Monat geändert“, sagt Mancini: „Aber natürlich vermissen wir es, vor Publikum zu spielen, das steht und tanzt, wie es sich gehört.“

Erfolgsalbum „Heat Wave“ bekommt Deluxe-Version

Thundermother sind eine Band, die es wissen will. 2009 von Gitarristin Filippa Nässil gegründet, 2017 von ihr komplett neu besetzt, haben die vier Frauen beharrlich an ihrem Erfolg gearbeitet und tun es weiter. Mit den momentanen Einschränkungen müsse ja jeder im Musikgeschäft klarkommen, sagt Mancini: „Wir sind nicht die einzigen, aber ich denke, wir als Band geben das Beste, und versuchen, kreativ mit dieser Zeit umzugehen. Darauf bin ich wirklich stolz.“

Und darum erscheint auch das Erfolgsalbum „Heat Wave“ (AFM Records) am 23. Mai noch einmal, erweitert zur Deluxe-Version als Doppelalbum mit zehn weiteren bisher unveröffentlichten Songs. Sie wollen den Rock’n’Roll retten, sagen sie, und das hört man: Ihre Musik ist exzellenter Gute-Laune-Hardrock alter Schule, der ihren Ruf als AC/DCs heiße Enkelinnen weiter befeuern dürfte.

Lob für die Scorpions

„Wir wollen die Welt erobern“, sagt Mancini daher ohne Scheu. Die nächsten Schritte sind gemacht: Konzerte in den Corona-Musterschüler-Ländern Australien und Neuseeland sind geplant. Unlängst haben Thundermother einen Vertrag bei der US-Agentur CAA unterschrieben, die sonst Touren für Bands wie die Foo Fighters, AC/DC oder Kiss buchen – und den Scorpions. „Das sind Legenden“, sagt Mancini über sie: „Ich hoffe, dass wir irgendwann mal ihre Vorgruppe sein können.“ Mal schauen. Wenn Thundermother so weiter machen, könnte es irgendwann auch umgekehrt sein.

