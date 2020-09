Hannover

Wenn der Keyboarder beim Soundcheck eine italienische Schnulze anstimmt, dann blicken die Besucher schon mal von ihren Smartphones auf: Voodoo Jürgens nennt sich der Künstler aus Österreich mit seiner Band, und mit viel Verspätung sind sie endlich auf dem Platzprojekt an der Fössestraße angekommen, nun müssen sie schnell und unter den Augen der Fans ihre Instrumente aufbauen.

100 Zuschauer warten geduldig auf schwarzhumorigen Austropop, das Konzert sollte um 19:30 Uhr beginnen, nun ist es schon kurz vor neun Uhr. Dann geht es endlich los. Steile Schuhe, scharfe Sohle, die Hose kommt mit Schlag, das Hemd ist kitschig wie seine Frisur: Der österreichische Liedermacher Voodoo Jürgens hat etwas von einem „Beisl“-Wirt in einer Wiener TV-Komödie.

Bei ihm ist’s auch nicht picobello

Einzig der Einmarsch des Künstlers und seiner vierköpfigen Band erinnert annähernd an die österreichische Schlager-Legende Udo Jürgens, ansonsten ergibt dieser Künstlername für David Öllerer, wie er bürgerlich heißt, eigentlich so gar keinen Sinn.

„Da trifft dich der Schlag; bei mir ist‘s auch nicht picobello!“: Mundart und Melodien, der 37-jährige Voodoo bewegt sich an diesem wunderbaren Herbstabend ungelenk wie ein Tanzbär, springt in kleinen Schritten vor und zurück. „Drei Gschichtn ausn Cafe Fesch“ kündigt er an. Das ist ein Stadt-Blues mit einer Bob-Dylan-Stimmung auf der Gitarre, also herrlich quer.

Der Knoten in seinem Gitarrenkabel ist dabei so symptomatisch wie der verdrehte Gitarrengurt – schräg wie seine Texte, oftmals im morbiden, Wiener Schmäh – „Daunn trink ma a Glaserl Benzin, nur zur Hetz, schlucken a Streichholz, dass uns zafetzt“. Ob des Humors muss man hin und wieder schlucken, Kontrabassist Martin Dvorak lächelt aber unentwegt, der Spaß ist ihm anzumerken.

Mit Chips und Eistee

Die Gassen-Strophen und Stadtteil-Katastrophen werden fein von Tuba, Trompete und Geige untermalt, Schlagzeuger Bernd Lichtscheidl überzeugt auch bei den Harmonie-Gesängen. Biografien wie in „Hansi da Boxer“ oder „Ohrwaschlkräuler“ sind nicht immer auf Anhieb zu verstehen, der Wiener Jargon klingt im Norden so musikalisch wie fremd. Doch Gemeinsamkeiten gibt es auch: „A Sackl Chips, 2 Liter Eistee“ handelt von Voodoos Schulzeit und wird sich in Hannover sicher ähnlich abgespielt haben.

Zum Jahresanfang unterhielt Voodoo noch im Lux, nach diesem Auftritt geht es weiter zum Reeperbahnfestival. Mit seinem kleinen Hit „Heite grob ma Tote aus“ und einem feschen Crescendo geht es in die „schworze“ Nacht hinaus. Viel Beifall gibt es dafür von den treuen Fans.

Von Kai Schiering