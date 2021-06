Hannover

„Wir waren wirklich ein wenig überrumpelt“, erzählt Vanessa Erstmann. Ein Gefühl von „Was? Wie? Jetzt so schnell?“ Fast 15 Monate war die Kultur zum Stillstand verdammt, auch Hannovers traditionsreicher Jazz-Club, deren Vorsitzende sie ist. Und plötzlich durfte es wieder losgehen. Und es geht los: Am Sonnabend kommender Woche begrüßen Erstmann und ihr Team erstmals seit Ausbruch der Pandemie wieder Gäste in dem berühmten orange-roten Keller.

Ein paar Open-Airs im vergangenen Sommer, ein paar Streaming-Konzerte zur Weihnachtszeit – das war es bislang. Im Spätsommer war noch ein ausgiebiges Hygienekonzept erstellt worden, war die Lüftungsanlage auf neuesten Stand gebracht worden, in der Hoffnung, mit Sicherheit und Corona-konform im Herbst Konzerte durchführen zu können. dann kam der neuerliche Lockdown.

Jetzt kann Erstmann die Konzepte wieder aus der Schublade holen. Bei zwei Konzerten im Juli sollen sie getestet werden. „Wir dürften nach aktuellen Regeln bis zu 70 Personen hineinlassen“, erzählt sie: „Aber wir geben erst einmal nur 50 Karten in den Verkauf.“

Das Programm Später Saisonstart ist am 3. Juli im Jazz-Club selbst mit dem Knut Richter Swingtett. Eine Woche später spielt ebenda das Christian Bleiming Boogie Trio feat. Tommie Harris. Am 24. Juli wird in abgespeckter Form das Sommerfest im Garten des Clubs gefeiert – die Al Jones Blues Band spielt gleich zweimal mit wechselndem Publikum. Bei den Sommernächten im Gartentheater ist der Jazz Club mit Bonita & The Blues Shacks (31. Juli) und Torsten Goods & Band (13. August) beteiligt. Im Amtsgarten von Schloss Landestrost singt am 21. August Jessica Gall. Und Swinging Hannover wird am 5. September bei freiem Eintritt mit Zählkarten auf der Gilde-Parkbühne nachgeholt.

Die Einlasssituation ist neu geregelt: Es geht nicht über die kleine Stiege im Freien in den Keller, sondern durch den Haupteingang im Erdgeschoss, um Schlangenbildung zu vermeiden. Es gelten alle gängigen Vorschriften. „Wir freuen uns einfach sehr, dass wir wieder loslegen können“, sagt Erstmann. Eine 15-monatige Zwangspause ist in der ehrwürdigen Geschichte des Clubs ohne Beispiel.

Man hatte sich schon vergangenes Jahr anderweitig orientiert und anderswo Freiluftkonzerte organisiert. Das traditionsreiche Sommerfest im Garten – in der Vergangenheit mit bis zu 1000 Gästen – allerdings musste ausfallen. Auch das kommt nun in abgespeckter Form wieder, mit zwei Konzerten am selben Tag mit jeweils anderem Publikum. Und der Himmelfahrtsjazz fällt wie in der NP berichtet in diesem Jahr auf den 5. September – auf der Parkbühne statt auf dem Trammplatz.

Erstmann ist froh, wieder planen, veranstalten und hoffen zu können: auch auf einen Konzertherbst im Club mit bewährten Konzepten.

Von Stefan Gohlisch