Es läuft wieder, zumindest ein bisschen: Mit ein paar Veranstaltungen seines Spezial-Clubs findet Detlef Simon im „Theater für Hannover“ Asyl, und auch seine Spendensammlung auf der Plattform Startnext nähert sich einem zufriedenstellenden Ende. Mit dem gesammelten Geld kann Simon weitermachen.

Am 24. August endet die Sammelaktion nach knapp zwei Monaten Laufzeit. Bis dahin kann natürlich noch gespendet werden. Knapp 300 Unterstützerinnen und Unterstützen gaben – Stand 21. August – etwa 35.000 Euro. Das sind nicht ganz die erhofften 45.000 Euro, aber die Summe genügt, dass Simon Technik anschaffen kann, um Shows aus dem Spezial-Club-Quartier, dem Apollo-Kino, in professioneller Qualität, streamen, also ins Internet übertragen kann.

Die erste Streamingshow steht schon

Denn im Apollo dürfen im Moment nur wegen Corona 40 bis 50 der 200 Plätze belegt werden. Kostendeckend arbeiten lässt sich so nicht. Kostenpflichtige Streaming-Angebote sieht Simon als eine der zentralen Möglichkeiten, die Pandemie finanziell zu überstehen – insbesondere in den nahenden kalten Monaten, in denen keine Open-Air-Formate mehr möglich sind.

Die erste gestreamte Show kommt schon bald: am 7. September die Verleihung des „Spezialist“, immerhin eines der wichtigsten Kleinkunstpreise Niedersachsens, live aus dem Apollo. Dort können nur 40 Zuschauer zusehen, im Internet aber beliebig viele. Für Simon ein Neuanfang – und ein Zeichen, dass die Kultur lebt.

Von Stefan Gohlisch