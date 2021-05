Hannover

„Eigentlich“, resümiert Tokunbo Akinro, „hat das letzte Jahr vielversprechend begonnen: Mein letztes Konzert war mit der NDR-Radiophilharmonie, und ich hatte gerade den International Acoustic Music Award als Best Female Artist gewonnen.“ Was dann kam, ist bekannt: eine schwere Zeit für Musikerinnen wie die hannoversche Songwriterin – aus der sie das Beste zu machen versucht: Sie hat ein neues Album geschrieben und möchte es nun per Crowdfunding finanzieren.

Für das neue Album habe sie ihre Musik, die sie „Folk Noir“ nennt, noch verfeinert: „Leicht, filigran, verspielt – in einer Zeit, ind er wir auf uns selbst zurückgeworfen sind, wollte ich ein Album voller Lebensfreude und Zuversicht.“

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auf der Plattform Startnext kann sich seit Monatsanfang und bis 12. Juni beteiligen, wer Akinro Starthilfe geben möchte. 20.000 Euro möchte die Musikerin einsammeln, um ihre Band, die Pressung der CD, das Studio und mehr finanzieren zu können.

Als „Dankeschöns“ gibt es zum Beispiel das signierte Album (25 Euro), handgeschriebene Lyrics (50 Euro) oder ein persönliches Geburtstagsständchen (150 Euro). Nach drei Tagen war schon beinahe die Hälfte des Finanzierungsziels erreicht.

Von Stefan Gohlisch