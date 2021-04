Hannover

Das Flanieren hatte in den Metropolen des 19. Jahrhunderts Hochkonjunktur. Bis Ende September kann man vielleicht auch in der Innenstadt Hannovers wieder Menschen sehen, die scheinbar ziellos durch die Stadt wandern, hier und dort verweilen und durch die Gegend schauen – in den Ohren haben sie dann wahrscheinlich den Audiowalk der Fräulein Wunder AG. „Schon wieder: Wohlfahren“ ist wie ein anderthalbstündiger Podcast auf 2,6 Kilometern, dessen Kapitel sich anhand des GPS-Standorts der Hörer abspielen (am ersten Tag gibt es hier allerdings noch Anwendungsprobleme).

Eine große Idee, zunächst, die perfekt in die momentane Zeit passt, ist sie doch innovativ und coronakonform: Beim Spazieren kann nichts passieren. Das Thema nimmt dem Flanieren aber seine Leichtigkeit und lässt das Virus zurückstehen vor den Phänomenen, die es selbst verschärft: Es geht um Armut und Ungleichheit. Vier Sprecherinnen der AG und Experten widmen sich dem Jahrtausendthema mit multidimensionalem Ansatz – von Diogenes in der Tonne, dem Armutskult mittelalterlicher Orden bis zu heutiger Klima- und Vermögensungerechtigkeit. Das bedeutet vor allem: Viele Worte und Zahlen, zwar Zeit zum Reflektieren, aber nicht zum Abschalten.

Ein Drittel armutsgefährdert

Durch die Schillerstraße geht es los. 16 Prozent der deutschen Bevölkerung sind offiziell arm oder akut armutsgefährdet – Udo Selent, der sich für Armutsbekämpfung und Wohnungsbau engagiert, spricht lieber von 30 Prozent. Hartz-IV- und Grundsicherungsempfängerinnen und deren Kinder, Aufstocker und Wohnungsgeldempfänger – das macht fast ein Drittel der Gesellschaft. Grelle Plakate, vom Projekt an der Ecke Andreaestraße platziert, machen auf den wachsenden Anteil aufmerksam und beleuchten die Angst der Prekarität, die auch scheinbar gut Abgesicherte ereilt.

Unter der Sprechspur des Programms liegen stets Umgebungsgeräusche der Stadt. Man kann den Spaziergang mit ein bisschen digitalem Geschick auch von zuhause machen, obwohl das Hören vor Ort mehr Charme hat. Am neu gestalteten Marstall etwa geht es um Johann Duve, der dort im 17. Jahrhundert das erste Armenhaus der Stadt stiftete – und die Bewohner des Hauses als Arbeitskräfte benutzte. Die geschichtliche Impotenz von den anliegenden Institutionen der Diakonie und Heilsarmee bringt die Sprecherinnen ein wenig ins Raunen – da die Verbände nie ernsthaft etwas an der Ungleichheit ändern konnten, gehöre die Armut wohl zum Geschäftsmodell.

Lösungen für Ungleichheit

Das Projekt hebt ganz schön schwer an der Ungleichheit, vor allem, weil sie in so vielen Facetten charakterisiert werden soll. Das funktioniert zum Glück nur einmal überhaupt nicht: Beim Vorrechnen, was Jeff Bezos in einer Sekunde verdient, sind zu viele Zahlen unterwegs – derweil lacht der reichste Mann der Welt dämonisch durch die Audiospur.

Lösungsansätze zur Ungleichheit möchte die AG aber auch präsentieren. An der Kreuzkirche überlegt sich eine Sprecherin, ob ein neues Armutsideal der CO2-Neutralität im Geiste der Franziskaner den Klimawandel aufhalten könne. Wohl nicht, denn die Reichsten verbrauchen am meisten, und die Armen haben wenig individuellen Spielraum beim Verzicht. Lieber Systemwandel, heißt es gegen Ende – aber welche Solidarisierungen zwischen den Schichten sind nötig und möglich?

Audiowalk für viele Gedanken

Eine Millionärin, die für Umverteilung plädiert, kommt zu Wort, auch eine Politikerin der Linken, die Aussteigerin aus der Finanzwelt ist. Zusammen drehen sie den Spieß um. Anstatt nach Hartz-IV-Ansatz zu fragen, wie viel man mindestens haben muss: Wie viel darf man maximal besitzen, um in Würde leben zu können? Mit Erbschafts- und Vermögenssteuer könnten die Antworten ausgelotet werden.

Als man vor der Oper steht, verabschiedet sich die AG über die Kopfhörer. Egal, wie man zur Ungleichheit steht – und Gleichgültigkeit sieht wahrlich kein philosophischer oder religiöser Ansatz vor – aus dem Audiowalk wird man Gedankenstoff für Wochen, vielleicht ein ganzes Leben, mitnehmen.

Von Lilean Buhl