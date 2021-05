Hannover

„Hallo“, schreibt Operation Wolf Haul in der Mail: „Wir möchten Sie einladen. Auf eine gemeinsame Suche nach dem Leben vor dem Tod.“ Und so geht es los, „Willi“, das neue Experiment des hannoverschen Theaterkollektivs.

Ein Neuanfang und ein Wiedersehen: Im Corona-Herbst 2020 gab es „Willi“ schon einmal, als analoges Theaterstück in Cumberland mit wenigen Vorstellung vor – pandemiebedingt – überschaubarem Publikum. Erzählt wurde die Geschichte von Willi, dem ganz realen, inzwischen 97-jährigen Großvater von Natalie Köhler aus dem Wolf-Haul-Team, teils in Videoeinspielungen von ihm selbst, teil gespielt von Sebastian Jakob Doppelbauer aus dem Schauspiel-Ensemble. Nun gibt es „Willi“ als Hybrid-Format.

Ganz nah dran: Sebastina Jakob Doppelbauer im Oktober 2020 als „Willi“ in Cumberland. Quelle: Moritz Kuestner

Mit der Eingangsmail beginnt, und danach werden mehrere theatrale Formate durchdekliniert, wie sie in Zeiten von Corona möglich sind. Wer eine Mail zurückschreibt, kann sich für ein Telefonat anmelden – mit dem echten Willi oder Doppelbauers „Willi“ oder beiden? Details werden nicht geahnt; sie herauszufinden, gehört zur Reise dazu.

Briefe sollen folgen, ein Paket, eine Livebegegnung in der Galerie metavier (in den Räumen von Cordes Bestattung in Linden) und „ein digitaler Leichenschmaus“. „Das Leben vor dem Tod“ ist das Thema, verrät der Untertitel. Schon im analogen Ursprüngsstück war das Erzählen selbst ein großes Thema. Es scheint, als hätte „Willi“ noch viel zu sagen. Und es scheint, dass ihm zuzuhören lohnt.

Interessierte schreiben an willi@metavier.de.

Von Stefan Gohlisch