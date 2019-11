Kuersches neues Album als Trio

Hannover

Kronleuchter sind meist ziselierte Prunkstücke aus Gold und Glas. Kuersche mag es etwas schnörkelloser. „Wooden Chandelier“ – hölzerner Kronleuchter – heißt sein neues Album, weil es so schön klingt und weil es so gut passt: Es zeigt einmal mehr, was für ein begnadeter Schreiber gradliniger Popmelodien der hannoversche Musiker ist.

Seit gut 30 Jahren ist er im Geschäft, anfangs mit der Band Storemage, danach meist solo, zuletzt mit „Members of Fury in the Slaughterhouse“. „Wooden Chandelier“ ist das erste Album in der neuesten Konstellation: 2017 wurde Kuersche eine Band. Seitdem spielt der 52-Jährige mit den 29-jährigen Zwillingsbrüdern Lars und Jan Neumann zusammen.

Lesen Sie hier: Kuersche und seine Band

„Es passt einfach"

„Es passt einfach, auch menschlich“, sagt er über die Zusammenarbeit. Das hört man: Das neue Album wurde nahezu unter den selben Bedingungen eingespielt, wie das Trio es auch live tut. Heraus kommt ein glasklarer zeitloser Gitarrenband-Sound.

Lesen Sie hier: Kuersche – Aufruhr beim Videodreh

„Roxanne als LoFi-Ballade

Nur zwei Songs fallen heraus: die Vorab-Single „Tried to Call“, die früher entstand, und das The-Police-Cover „Roxanne“, an dem der hannoversche Organist Lutz Krajenski beteiligt war: Aus dem Postpunk-Reggae der Briten ist eine zarte LoFi-Ballade mit Glockenspiel-Klängen geworden.

Das Album-Cover Quelle: Handout

Beim Album-Release-Konzert am 15. November wird es rockiger. „Ich stelle gerade die Setlist zusammen“, sagt Kuersche: „Da sind Songs dabei, die ich jahrelang nicht spielen konnte.“

Release-Konzert: 15. November ab 20 Uhr im Bei Chez Heinz. Im Vorprogramm spielt Dominik Decker. Karten kosten 18 Euro.

Von Stefan Gohlisch