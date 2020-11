Künstler bitten um Schweigeminute in Radio und Fernsehen

Berlin

Stille für die Kultur: Ein Zusammenschluss von Künstlerinnen und Künstlern, bitten in einem offenen Brief die Fernseh- und Radiosender des Landes um eine Schweigeminute am Montag, den 30. November. Auf diese Weise soll auf die anhaltend desolate Situation der Kultur- und Veranstaltungsbranche aufmerksam gemacht werden.

Zu den Unterzeichnern des Aufrufs „Aktion Sendepause“ gehören Musiker und Musikerinnen wie Sasha und Alexander Klaws, Katja Ebstein und Stefanie Hertel, Bands wie Beatsteaks und Donots sowie Schauspielerinnen und Schauspieler wie Katja Riemann und Henry Hübchen.

#AlarmstufeRot Auch ich habe den offenen Brief der #AktionSendepause unterschrieben! Posted by Bodo Wartke on Wednesday, November 25, 2020

Es geht um Solidarität, darum zu zeigen, wie es ist, wenn die Kultur schweigt. „Gerade in Zeiten wie diesen ist unsere Gesellschaft auf Zusammenhalt, das Händereichen und das große Miteinander immens angewiesen“, heißt es in dem Brief. Die Schweigeminute wird im Radio für 8.15 Uhr, im Fernsehen für 20.15 Uhr erbeten.

Von wms