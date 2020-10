Hannover

Zur Pressekonferenz ist geladen. Auf dem Podium sitzen berühmte Tiere der Kunst wie Albrecht Dürers Hase und Franz Marcs Fuchs, im Plenum Reporter wie Supermans Alter Ego Clark Kent oder der „ Citizen Kane“ von Orson Welles. Doch ihre Fragen bleiben ungeklärt – die Kunst gibt keine Antworten. Und sie gibt zugleich ganz viele, wenn auch nie eindeutige, in der neuen Ausstellung „4K“ des Hannoveraners Sebastian Neubauer im Kubus.

Im Zentrum steht die knapp halbstündige Videoarbeit „ENBE“ von 2019, in der sich nicht nur Hase und Fuchs Guten Tag sagen, sondern ein ganzer moderner Mythen-Mix zur Revue aufläuft. Heidi Klum moderiert eine Datingshow, in der leibhaftige Narziss sein Herzblatt steht (er hat die Wahl zwischen Dorian Gray, einem Kopierer und einem weiteren Narziss). Rutger Hauers Replikant aus „ Blade Runner“ diskutiert mit Arnold Schwarzeneggers über Heidegger und Hegel, Technik und Sein. Und Rihanna und Grimes singen – als Gegenpole von Frauenbildern in der Popmusik – ein streitbares Duett.

Anzeige

Hoch- und Trivialkultur im Clinch

Hoch- und Trivialkultur gehen aufs Unterhaltsamste in den Clinch. Immer steht die Frage nach Selbst und Bild im Raum. Man kann sich die Finger an seiner Inszenierung verbrennen – Frankensteins Monster, also Mary Shelleys „moderner Prometheus“, steht dafür Pate und möchte sich am liebsten selbst klonen.

Das Publikum kann derweil in etlichen „ Frankenstein“-Ausgaben blättern, die wie andere Requisiten des Films um die Installation herum garniert sind. Bekannte Namen im Abspann: Bühne und Requisiten gestaltete der hannoversche Künstler Till Steinbrenner. das Abschiedslied von Dürers Hasen singt Paul Pötsch, Frontmann der Band Trümmer, der derzeit auch im Ballhof bei dem Liederabend „Grundgesetz – in Concert“ zu hören ist.

Lesen Sie hier: „Grundgesetz -- in Concert“ im Ballhof

Frei nach Magritte

Neubauer treibt auch in anderen, meist skulpturalen Arbeiten ein fröhliches Spiel aus Pop und Pomp, von kopierten Kopien, die zum Original werden. Eine DDR-Nachbildung von Micky Maus hat er gleich in Mannschaftsstärke auflaufen lassen – sie alle tragen, frei nach René Magritte das selbe Schild: „Ceci n’est pas une Souris“, dies ist keine Maus. Gustave Courbets Skandalgemälde „Der Ursprung der Welt“, welches das weibliche Geschlecht zeigt, hängt im Kubus in Neubauers männlicher Variante. Eine virtuelle Tür öffnet sich zu analogem Vergnügen.

Als „spielerisch, kryptisch-rätselhaft“ beschreibt Neubauer seiner Herangehensweise an die Kunst. Man möge sie entschlüsseln – gerne auch mit Spaß“, der sich zweifelsfrei einstellt.

Von Stefan Gohlisch