Charlie Maucher stirbt mit 72 an Leukämie

Hannover

Im Sommer hatte Peter Panka’s Jane noch für den schwer erkrankten Charly Maucher gespielt. Im Rockzelt an der Süntelstraße erklang „Fly Away“ für den markanten Bassisten, eine Geste, die von Herzen kam. Nun ist Charly Maucher mit 72 Jahren an Leukämie gestorben, friedlich und schon am 28. August in seinem Haus in Kanada.

Charly – 6. Mai 1947 in Hannover geboren – war Gründungsmitglied und am Bass und als Sänger der prägende Mann bei Jane, die 1970 noch aus Werner Nadolny (Keyboard), Peter Panka (Schlagzeug, Gesang) und Klaus Hess (Gitarre) bestand. Mit seinem schwer treibenden Stil hat Maucher den deutschen Krautrock nachhaltig beeinflusst – wie auf dem Debütalbum „Together“ zu hören.

Immer wieder kam er für Konzerte nach Deutschland

Für technische Innovationen war Charly Maucher auch immer zu haben. Als er nach heftigem Streit 1975 Jane verlassen hatte und sich anschließend mit der Band Harlis zusammentat, entstand das Konzeptalbum „Night meets the Day“ in der heute noch revolutionären Kunstkopf-Technik, die ein reales dreidimensionales Hören ermöglicht.

Danach spielte Maucher in Jane-Nachfolgebands, kam auch nach seiner Umsiedelung nach Kanada immer wieder für Konzerte und Aufnahmen nach Deutschland. Wie für das Erinnerungskonzert an den verstorbenen Jane-Man Peter Panka im Capitol, wo er Songs wie „Bells of Bothfeld“ oder „Hearbeat“ den nötigen tieffrequenten Herzschlag verpasste.

Vor gut zehn Jahren hatte er dann eines seiner letzten Konzerte in der Region – Krautrock mit Jane beim Fest auf Schloss Landestrost.

Von Henning Queren