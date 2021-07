Hannover

Metal-Bands haben eigenwillige Ideen – von der Namensgebung über die Kostümierung bis hin zu den Inhalten ihrer Schwerlast-Kompositionen. Die Band „Sabaton“ aus Schweden nennt sich nach einem Mittelalter-Ritterschuh, selbstverständlich aus Eisen. „Carolus Rex”, „40:1“, „The Art of War“ – ihre Texte handeln von Krieg und Gefechten, allein, sie meinen es nicht so, wollen nur Geschichten erzählen.

Und das tun sie knapp sechs Jahre nach ihrem letzten Auftritt im Capitol wieder in Hannover. Wie Hannover Concerts am Freitag in den sozialen Medien mitteilte, kommt die schwedische Band am 2. April 2022 im Rahmen ihrer „The Tour To End All Tours“ in die ZAG-Arena. Und als Specials Guests haben sie „The Hu“ und „Lordi“ im Gepäck.

„Wir haben alle viel zu lange darauf gewartet“, sagt Pär Sundström, Mitbegründer und Bassist. „Und wir sind bereiter denn je. Zu dem Zeitpunkt, an dem wir diese Tour antreten werden, haben wir bereits eine ganze Schatzkiste an neuen Songs, die wir gemeinsam mit vielen anderen Überraschungen spielen werden. Ihr wollt die Tour nicht verpassen.“

Am kommenden Dienstag, 6. Juli, startet um 10 Uhr das Presale, der allgemeine Vorverkaufsstart ist 24 Stunden später.

