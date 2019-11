Konzert in Hannover: Dido sagt „Thank you“

Hannover

Schwarze Bluse, schwarze Jeans, weiße Sneaker und Gold am Hals – Dido trägt im Kuppelsaal die internationale Uniform der Soccer Moms aus Wohlstandsvierteln. Sie hatte sich ein paar Jahre zurückgezogen, hat sich um den Nachwuchs gekümmert. Nun ist der Junge aus dem gröbsten raus, und Mutti geht wieder unter Leute. Was in diesem Fall heißt: auf Tour.

15 Jahre war sie nicht unterwegs. Sechs Jahre ließ sie seit dem Vorgänger verstreichen, bis im März ihr fünftes Album „Still on my Mind“ erschien. Jetzt ist sie wieder da. 1800 Menschen sind in den nicht ganz ausverkauften und komplett bestuhlten Saal gekommen und begrüßen die inzwischen 47-Jährige wie eine alte Freundin, die man halt ein Weilchen nicht gesehen hat. Es ist ein Publikum, das genießen möchte und noch im – selten genug an diesem Abend – Stehen wirkt, als sitze es noch.

Immer schön Haltung bewahren

Und wie das ist bei solchen Wiedersehen, gibt es Neues zu berichten und in Vergangenem zu schwelgen. Dido startet mit den etwas vertrackten Liedern „Hurricanes“ und „Hell after this“ vom neuen Album; ist Gelassenheit pur, ganz Ruhe im Sturm, wie sie. Bis sie mit „Life for Rent“ von 2003 den ersten Klassiker folgen lässt.

Zur Galerie Die Sängerin trat im Kuppelsaal auf.

Dido scheint, ganz Familienoberhaupt, stets auf Ausgleich bedacht zu sein, so düster sie ihre Gedanken- und Gefühlswelt auch formuliert. Immer schön Haltung bewahren, egal wie weh es tut. „Quiet Times“, ein Lied über den Schmerz, jemanden unwiederbringlich verloren zu haben, kündigt sie lächelnd als „hübsches Lied über Depression“ an, singt ihn am Bühnenrand sitzend und lässt sogleich mit „Here with me“ eine Uptempo-Nummer folgen. Es muss ja irgendwie weitergehen. Viel Optimismus in Moll. Reibung entsteht da keine, Spannung auch nicht wirklich. Aber schön ist es.

Lesen Sie auch: Darum freut sich Dido auf Hannover

Die Setlist ist solide, paritätisch aus alt und neu zusammengesetzt. „Thank you“, mit dem die Britin 2000 zum Weltstar wurde, weil Eminem den Song für seinen Hit „Stan“ sampelte, kommt verlässlich zur Konzertmitte. Ihren zweitgrößten Erfolg, „White Flag“, setzt sie ans Konzertende, als zweite und letzte Zugabe. Fan Sebastian, aus der Hauptstadt angereist, hatte vorher noch die B-Seite „ Paris“ eingefordert. In Berlin hat er das auch schon getan – ebenso vergeblich. „Als ob ...“, sagt da milde lächelnd die Künstlerin.

Getragen von ihrer prägnanten Stimme

Kein Raum für Experimente, auch wenn es manchmal anders wirkt. „Mad Love“ flirtet mit dem Funk, aber auf eine recht weißbrothafte Ed-Sheeran-Art. „My Boy“ ist ein gängiger Dancetrack von R Plus, dem Projekt ihres Bruders Rollo Armstrong, Mastermind hinter der Trip-Hop-Legende Faithless. Und wer wissen möchte, wie sich eine liebende Mutter anhört, erfährt es in der ersten Zugabe „Have to Stay“, das sie ihrem Sohn widmet: ein bisschen wie Enya.

Die Percussions simulieren in ihrer etwas penetranten Aufgeregtheit üppige Arrangements, Gitarrist und Bassist in ihren breitbeinigen Posen eine Rockband. Was gar nicht nötig und auch ein wenig ärgerlich ist, weil doch eigentlich die große Stärke von Didos Schaffen ist, dass ihre Songs so zart und fein und trotzdem substanziell sind, getragen von ihrer prägnanten Stimme, die an diesem Abend von viel Hall und anderen Effekten gestützt wird. Sie klingt nur so, als gingen gleich die Pferde mit ihr durch – Dido hält sie stets kontrolliert im Zaum.

Es ist alles sehr freundlich. Dido lobt ihr Publikum und die Eilenriede, radebrecht ein wenig („Ein Bier bitte!“) und verabschiedet sich höflich. Man sieht sich wieder. So ist das unter alten Bekannten.

Von Stefan Gohlisch