Konzert im Sprengel Museum mit Akkordeon und Schalmei

Hannover

Was kommt wohl dabei heraus, wenn man Schalmei und Akkordeon aufeinander loslässt? Im Auditorium des Sprengel Museums wurde diese Frage auf eine sehr spannende Weise beantwortet – die Matinee war das Ergebnis einer Kooperation mit dem Verein „Neue Kammermusik“ und der „Hannoverschen Gesellschaft für Neue Musik“.

Bei so viel Neuem kam aber auch das Alte zu seinem Recht. Die von Katharina Bäuml gespielte Schalmei ist ohnehin ein sehr traditionsreiches Instrument, während das Akkordeon, hier bedient von Margit Kern, erst im 19. Jahrhundert zur vollen Blüte kam und sich heute in der E-Musik weitgehend etabliert hat.

Anzeige

Der Stellenwert der Improvisation

Nicht nur deswegen nennt sich das Duo „Ensemble Mixtura“: Einstieg und Grundlage des Konzerts bildeten Stücke von Francesco Landini, einem Komponisten des 14. Jahrhunderts. Daraus haben Zeitgenossen eigene Werke entwickelt, zum Beispiel Arsalan Abedian, dessen fünfteilige „LANDinitialisierung“ schon im Titel auf den alten Meister verweist.

Weitere NP+ Artikel

Abedian spielte bei dieser Uraufführung selbst mit und zwar auf der Santur, einem traditionellen persischen Instrument aus der Gattung der Kastenzithern, in etwa vergleichbar mit dem hiesigen Hackbrett. Das Werk entpuppte sich als eher dezente Angelegenheit, enthielt behutsam an- oder abschwellende Passagen und band Geräuscheffekte ein, wenn es auf den Instrumenten zu klopfen galt oder ihnen tonloses Hauchen entlockt wurde. Interessant die dazwischengeschaltete kurze Gesprächsrunde, in der Abedian den Stellenwert der Improvisation in der persischen Kompositionsgeschichte erläuterte.

Organisches Zusammenwirken

Im Duo bewiesen Bäuml und Kern, dass sie sich in den durchaus delikaten Charakteristika ihrer Instrumente bestens aufeinander eingespielt haben. Der Schalmei mag hier und da der Ruf esoterischen Gesäusels vorauseilen, tatsächlich kann der Klang viel Körper entwickeln und könnte sogar penetrant werden, wenn die Interpretation aus dem Ruder läuft. Bäuml wusste das zu verhindern, während Kern gar zu ausgeprägte Schärfen auf dem Akkordeon vermied – das Ergebnis klang so organisch, als hätte das Zusammenwirken dieser beiden Instrumente schon eine lange Historie.

Den Abschluss des Konzerts bildete allerdings ein Werk aus dem Jahr 2013: Es heißt „Around“ und stammt von Babette Koblenz. Ein pulsierendes Stück Musik, vergleichsweise eingängig, aber bestimmt nicht einfältig: Was sich da an harmonischen und rhythmischen Details entfaltete, war schon vom Allerfeinsten. Auf den einigermaßen abrupten Überraschungsschluss folgte Beifall, der die Höflichkeitsgrenze spürbar überschritt.

Eine stimmige Matinee im unter den gegebenen Umständen fast voll besetzten Haus – zurzeit sind bei den Auditoriums-Konzerten 77 Besucher zugelassen.

Von Jörg Worat