Es ist das erste Konzert nach 20 Monaten der Stille im Club an der Ihme. Endlich ein Zurück zur Normalität im Capitol – gut 600 Zuschauer haben die 2G-Regelung zum Auftritt der Band Terrorgruppe akzeptiert.

Und auch wenn das Set der Band mit einem Trauermarsch à la New Orleans beginnt: Dieser Marsch begräbt sinnbildlich alles, was hinter uns liegt. Sturmgewehre und Herzen schmücken die Kulissen, Gitarrist Archi rockt im rotweiß-gepunktetem Kleinmädchen-Kleid, der Deutschpunk aus Berlin mit viel Anarchie und Melodien passt gut zum Neustart der Clubmusik.

Die ersten Bierbecher fliegen

Es ist nicht ganz auszumachen, ob Archi „MC“ Motherfucker (Gesang und Gitarre) einen Bierbauch unter seinem Kleid trägt, oder eine Schwangerschaftsbauch-Attrappe; beides ist gut vorstellbar. Denn die Terrorgruppe ist frech, fröhlich und frei. Aber keineswegs fromm.

Die ersten Bierbecher fliegen, die Fans zappeln ausgelassen, „Auf dem Weg zur Arbeit“, singen sie unisono. Doch „Hannover kann sie“ – also die Terrorgruppe – „heute beerdigen“, erklärt Archi. Denn ihre Abschieds-Tour heißt „Tschüssikowski“, und dass dies der letzte Auftritt der Band in Hannover ist, mag manch einem noch nicht so ganz klar geworden zu sein.

Die Menge springt im Quadrat

Es ist auch widersprüchlich, so agil und stark wie die Band spielt. Ob nun Zip Schlitzer am Bass und seit 30 Jahren heroinsüchtig, seine Sucht erfolgreich überwunden hat oder nicht, wird aus der Ansage von Archi nicht restlos deutlich. Auf der Bühne gibt der Basser Zip jedenfalls alles, und die Menge drückt ihm kollektiv die Daumen.

Im „Tresenlied“ frönen sie der legalen Droge Alkohol, und mit dem Bogen „vom Alkoholismus zur Architektur“ plädieren sie für eine andere Nutzung der Gotteshäuser: „Sakristeien zu Brauereien“ – in ihrem Song „Kathedralen“ ist alles so einfach. Gitarrist Johnny Bottrop langweilt derweil mit zähen Ansagen, die Menge ignoriert es, sie springt wild im Quadrat.

„Musik für Arschlöcher“

Mit ihrem Debüt-Album „Musik für Arschlöcher“ von 1995 erregte die Terrorgruppe ebenso Aufsehen wie mit ihrer Single „Keine Airbags für die CSU!“. Das ist Fun-Punk in Dur, denn schräg ist die Terrorgruppe schon mal gar nicht, dafür aber ziemlich professionell.

Eros Razorblade rockt das Saxofon, die Band groovt und treibt, Ska- und Pop-Momente fließen in ihre Songs ebenso ein, wie Hardcore oder Punk der alten Schule. Nach 80 Minuten rasanter und unterhaltsamer Musik endet ein besonderer Abend: für die Fans, die Terrorgruppe und das Capitol.

