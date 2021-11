Hannover

Zweimal Zweimal wurde das Konzert von Roland Kaiser schon verlegt, nun heißt es nach 19 Monaten endlich: „Joana, geboren um Liebe zu geben!“ Die 9000 Schlager- und Kaiser-Fans in der ZAG Arena hält es nicht auf ihren Sitzen, dem 2G-Modell sei Dank können und wollen sie wieder feiern.

„Alles oder Dich“ heißen Auftaktsong wie Tournee des 69-jährigen Berliners vielsagend und tröstend, und wenn einer in mehr als vier Dekaden Karriere viele Licht- und Schatten-Momente kennengelernt hat, dann Roland Kaiser. Am Eingang der Arena werden die Menschen-Schlangen abgearbeitet – Smartphones raus, Zertifikate vorzeigen, den Personalausweis zücken. Das kennen die Besucher nun schon länger, diese Bürokratie ist inzwischen zur Normalität geworden. Viele Gäste tragen weiterhin ihre Masken in den Gängen, aus Gewohnheit oder weil sie der wiedererlangten Freiheit noch nicht ganz so trauen.

Das Glück ist greifbar mit dem Kaiser des deutschen Schlagers

Doch die Stimmung in der Halle ist vor-pandemisch – ekstatisch, freudig, gut. Das Glück ist greifbar, denn Roland ist ihr Kaiser des deutschen Schlagers. Im eleganten dunklen Anzug mit Einstecktuch und einer Fliege hat er den Sprung in die Neuzeit der Schlagermusik geschafft.

Vom gefühlten Disco-Stenz zum geeichten Grandseigneur. Vieles hat sich geändert. Die Schlager-Kolleginnen und Kollegen sind jünger geworden und haben sich ein eigenes Profil zugelegt. Zudem hat die Schlagermusik auch exotische Tanzflächen wie den Ballermann erobert, sich elektronischer Klänge und Beats bedient, Klamauk und Clownerien, Perücken und Pferde im Flur er- und überlebt. Da könnte ein Interpret wie Kaiser, der 1980 mit dem Lied „Santa Maria“ fast noch ausschließlich Fernweh und Romantik bediente, leicht wie ein Relikt aus einer anderen Zeit erscheinen. Aber eines mit Tiefe und Druck, ein Klassiker.

Zur Galerie 9000 Fans jubelten Roland Kaiser in der ZAG-Arena zu.

Seine größten Hits hat Kaiser mit seiner prächtigen wie kräftigen Live-Band gut arrangiert: das hymnische „Dich zu lieben“, das klischeehafte, weil: So-stelle-ich-mir-meinen-Urlaub-vor, „Santa Maria“, das russisch klingende, fast schon düstere „Schach Matt“, oder die angebetete „Joana“. Es könnte eine Zeitreise mit einem Soundtrack einer noch ganz anderen Bundesrepublik Deutschland werden, und diese Nostalgie überwiegt auch. Aber dennoch ist Kaiser in der Moderne angekommen, ihm gelingt dieser Spagat: Melodien, die vor Jahren komponiert wurden, haben mit ihm den Sprung in das Zeitalter des Digitalen geschafft.

Der Schicksalsschlag: Zur Jahrtausendwende wurde bekannt, dass Roland Kaiser an der chronischen Lungenerkrankung COPD leidet. 2010 zog er sich zurück und gab keine Konzerte mehr. Doch nach einer erfolgreichen Lungentransplantation konnte Kaiser schon bald darauf sein Bühnencomeback geben. Diese Erfahrung hat den Sunny Boy hinter dem Schlagersänger verändert und vielleicht auch geläutert. Denn er musste das Singen neu erlernen.

Roland Kaisers Stimme ist ruhig, sicher, fest und sonor

Nun ist seine Stimme wieder zurück, ist fest und sicher, ruhig und sonor. Kaiser ist der weise Mann eines musikalischen wie lyrischen Genres, das Einfachheiten bevorzugt. Und er besitzt, was vielleicht das Wichtigste für einen Künstler ist: Glaubwürdigkeit. Sein soziales Engagement ist bekannt und ausgezeichnet und hat seinen Grund: Als ein Findelkind in Berlin wurde Kaiser zur Adoption freigegeben, mit 15 Jahren verlor er auch diese Familie und wurde zum Vollwaisen. Das hat ihn geprägt, bis heute widmet er sich karitativen Aufgaben. Dafür verlieh man ihm 2016 das Bundesverdienstkreuz.

Was auch bleibt: Roland Kaiser zählt zu den beliebtesten und erfolgreichsten deutschen Künstlern. Eine Persönlichkeit mit Strahlkraft, ein Sänger mit Charisma und Melodien für Millionen, der überzeugend und erfolgreich zwischen deutschem Kulturgut und fröhlichen Schlagerpartys pendelt. Was ihm sein Publikum stehend und mit viel Beifall quittiert.

Von Kai Schiering