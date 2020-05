Max Giesingers Reise führt zur Autokultur

Hannover

„Die Reise“ hieß Max Giesingers Tour, die 2020 in die große zweite Hälfte gehen sollte. Warum das nicht klappte, ist bekannt – immerhin führt die kurzerhand umgestaltete „Autokino-Reise“ den Badener zu acht Konzerten an Rhein, Ruhr und Hannover. Hier ist der Schützenplatz auch Montag wieder voll: In 1.000 Autos geht das Radio an, und „Bist Du bereit“ schallt durch die Karosserie und aus leicht geöffneten Fenstern.

„Alle frisch von Tüv gekommen?“

„Lange nicht mehr vor so ‘nem vollen Parkplatz gespielt“, sagt Giesinger nach dem Opener. Zu „Legenden“ geht er bereits nach unten und schaut sich die Scheiben aus der Nähe an – Fans winken, hupen, blenden auf. „Alle frisch vom Tüv gekommen?“, fragt er und geht mit den Fahrern alle Leuchten durch. Seine Kombo, ein Pop-Quartett plus Keyboard, macht ausgewogenen Midtempo-Sound, hier und da mischen sich Klänge ein, die aufhören lassen: eine knirschende E-Drum, eine Synthie-Hook. „Wir Musiker gehen ja ein wie Pflänzchen, wenn wir zuhause bleiben“, sagt Giesinger. Seine Stimme ist anfangs zurückhaltend, als könne der Sänger nicht völlig loslassen – in „Wenn ich leiser bin“ kommt sie fast gepresst daher, Seine Band schließt dafür mit einem mehrminütiges Gitarren- und Schlagzeug-Doppelsolo.

Anzeige

Mit seinem Publikum, obwohl er kaum Gesichter sieht, flachst Giesinger routiniert, zeigt auf „Party-Opel“ in Reihe Eins und denglischt sich ironisch durch die Bandvorstellung. „Die Ausnahme“ kommt halbakustisch, mit Cello und Akkordeon, langsam geht am Schützenplatz die Sonne unter. Bei „Nicht so schnell“ setzt sich Giesinger selbst ans Piano, ruft zum Mitsingen im Auto auf – die eher uninspirierten Chöre leiten über in die Clubklänge der Lotte-Kollaboration „Auf das, was da noch kommt“.

Weitere NP+ Artikel

EIn bisschen Freiheit spüren – fast wie bei einem echten Konzert.

Hastiger Plaudermodus

Von Balladen, die tiefste Persönlichkeit suggerieren, wechselt Giesinger meist hastig in den Plaudermodus. Das liegt vielleicht daran, dass seine Texte ultimativ austauschbar sind – bekanntlich ist Giesinger die Galionsfigur für Jan Böhmermanns lang nachhallende Deutschpop-Schelte, die wie eine Wolke über dem gesamten Genre hängt. Da hilft nur abschalten, mitträumen, und die Tausendundein Klischees verzeihen. Die Fans auf dem Schützenplatz winken glücklich aus den Fenstern, zwischen den Songs hupen sie ausgelassen, was der Sänger durchgehend „mega“ findet.

„Rucksack“, im Reggae-Tempo und mit dubbigen Echo-Effekten, ist frischer und leitet eine Herausforderung für die Band ein, die zufällig gezogene Songs spielen sollen: „Griechischer Wein“, Rammsteins „Sonne“, „Car Wash“ – da geht Giesinger mit Schwamm und Eimer runter. Hits hat er auch selbst genug: „Wenn sie tanzt“ peppt er mit einem spontanen Lachanfall auf, „jetzt springt auf euren Sitzen rum, ich will alle Autos wackeln sehen!“

Waren auch alle beim Tüv? Der Sänger bei seinem kleinen Rundgang Quelle: Franson

„Wir waren nie stärker als jetzt“

Mittlerweile sind Stimme und Stimmung aufgelockert, nur fröstelt es auf dem dämmerigen Schützenplatz. „Hätte ich mal eine lange Unterhose angezogen“, sagt Giesinger und prämiert dann einen neuen Song – auch „Wir waren nie stärker als jetzt“ wird massig Airplay bekommen, obwohl außer einer pulsierenden Synth-Baseline wenig an dem Song im Ohr bleibt. Die Giesinger-Formel, obwohl erfolgreich, bleibt eben eine Formel.

Vor dem letzten Song erzählt er dann mal wirklich aus seinem Leben, wie er in der Corona-Zeit Bonsai züchtete und Rumpsteak braten lernte – „ich habe die Zeit ein wenig nutzen können“, sagt er, auf der Bühne sei es aber doch am besten. „Ich hab mich hier zuhause gefühlt“, verspricht er und dirigiert im Refrain von „Zuhause“ die Lichter. Alleine mit Gitarre kommt er zur ersten Zugabe auf die Bühne: Mit „80 Millionen“ darf sich nochmal jeder gemeint fühlen, und bei „Für immer“ leuchtet der Schützenplatz nicht nur von 1.000 Autos, sondern auch von hunderten Handylampen.

Lesen Sie auch

Von Lilean Buhl