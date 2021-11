Hannover

Marco Schmedtje hat einen Discofuß. Der wackelt immer, wenn er Gitarre spielt, nicht unbedingt zum Takt. Aber das macht auch nichts. Ein bisschen Unperfektheit gehört dazu an diesem Abend mit dem Songwriter in der Faust-Warenannahme, an dem sonst so vieles richtig ist.

„Ich führe die dunklen Gedanken für dich hinters Licht“, singt Schmedtje in „Halt mich aus“ an eine Unbekannte, und er singt es auch an sein Publikum. Seltsam tröstlich sind seine oft traurigen Lieder, die meist von der Liebe handeln und nicht selten von deren Ende: davon wie ein erstes „Falsches Lächeln“ sich auszieht und die Welt „Schwarz und weiß“ wird.

Lesen Sie hier: Bittersüß: Marco Schmedtje und sein Album „Marzipan“

Reife, kunstvolle Lieder

„Schmetterlinge“ zum Beispiel. Da heißt es: „Du bist mir gerade so nah, doch ich kann dich kaum erkennen“, Lieder über jenen Zustand langer Beziehungen, in denen man verlernt hat, den anderen zu sehen. „Marzipan“ ist der Titel von Schmedtjes neuem Album, zartschmelzend und doch mit Biss. Ein Album aus der Pandemie, ein Album aus einer Zeit, in der die Beziehung zur Mutter seiner Kinder zerbrach, wie er unlängst der NP erzählte.

In Hannover hat er sein Album aufgenommen, bei seinem Freund und Kollegen Lars Ehrhard, den man in dieser Stadt auch gut als Theatermusiker kennt. Nun sitzt er bei diesem ersten von zwei Release-Konzerten auf der mit Grünpflanze und Blümchen auf dem Beistelltisch geschmückten Bühne der Warenannahme und stellt sich wie Schmedtje auch ganz in den Dienst dieser reifen, kunstvollen Lieder, die geprägt sind von dessen markanter Stimme und einem Spiel, das gerade in seiner Zurückhaltung virtuos ist.

Lesen Sie hier: Warum Marco Schmedtje so gerne in Hannover arbeitet

50 ist das neue 200

Nur einmal, bei „Für Elise“, mit seinen Indierock-Gitarren, drehen sie auf. Schmedtje greift zu einer zweiten, absichtlich verstimmten Gitarre und sprechsingt zu schroffen Riffs. „Wir sollten mehr solcher Nummer haben“, sagt Ehrhard anschließend. „Dann müssen wir aber die Stromgitarren mitnehmen“, sagt Schmedtje. Und wer kann das schon wollen?

Die gerade mal zwei Handvoll Besucher sind auch so schwer angetan. „50 ist das neue 200“, heißt es in der Kleinkunstszene angesichts zurückhaltenden Publikumszuspruchs in der Pandemie. Lieder wie „Marzipan“ treffen da ins Mark. Vom „höchsten der Gefühle am tiefsten Punkt der Zeit“, singt Schmedtje dort, so treffend wie schön. „Länger bleiben“ als letzte Zugabe. Schön wär’s gewesen.

Von Stefan Gohlisch